Малкин забил «Чикаго» в 1 000-м матче в Национальной хоккейной лиге

36-летний Малкин провел 1 000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забросил восьмую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 20 очков (8 шайб + 12 передач) в 19 играх. Россиянин набрал очки в седьмом матче подряд и стал 56-м игроком в лиге, забившим в 1 000-й игре. Перед матчем состав «Питтсбурга» на игру в раздевалке объявлял сын Малкина Никита, а партнеры россиянина по команде повторяли за ним разминку на льду.