Малкин забил «Чикаго» в 1 000-м матче в Национальной хоккейной лиге
«Питтсбург» одержал победу со счетом 5:3.
«Питтсбург» одержал победу со счетом 5:3.
ТАСС, 21 ноября. «Питтсбург» в ночь на понедельник победил «Чикаго» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Брок Макгинн (2-я минута), Евгений Малкин (23), Рикард Ракелль (25), Сидни Кросби (57), Джефф Картер (60), у проигравших отличились Джуджхар Хаира (30), Патрик Кейн (37), Филипп Курашев (56).
36-летний Малкин провел 1 000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забросил восьмую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 20 очков (8 шайб + 12 передач) в 19 играх. Россиянин набрал очки в седьмом матче подряд и стал 56-м игроком в лиге, забившим в 1 000-й игре. Перед матчем состав «Питтсбурга» на игру в раздевалке объявлял сын Малкина Никита, а партнеры россиянина по команде повторяли за ним разминку на льду.
Третий гол в сезоне забил форвард «Коламбуса» Егор Чинахов, отличившийся в домашней игре с «Флоридой» (5:3). Всего он набрал 10 (3+7) очков в сезоне. Первый матч с конца октября провел вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов, он отразил 47 бросков из 50. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 18 бросков из 23.