Бучневича признали второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге

Бучневич забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи в четырех матчах. Во всех встречах «Сент-Луис» одержал победы. В матче с «Анахаймом» (6:2), который состоялся 20 ноября, российский нападающий забросил две шайбы и сделал две голевые передачи.