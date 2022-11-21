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21:30 (мск), источник: ТАСС

Бучневича признали второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге

ТАСС, 21 ноября. Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич признан второй звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба лиги.

Сент-ЛуисНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Бучневич забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи в четырех матчах. Во всех встречах «Сент-Луис» одержал победы. В матче с «Анахаймом» (6:2), который состоялся 20 ноября, российский нападающий забросил две шайбы и сделал две голевые передачи.

Первой звездой недели стал канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби. В четырех матчах он набрал 11 (4 заброшенные шайбы + 7 результативных передач) очков.

Третьей звездой признан канадский вратарь «Сиэтла» Мартин Джонс. Он отразил 93,2 процента бросков по своим воротам и помог команде выиграть два матча из двух.

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