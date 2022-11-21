Бучневича признали второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге

Бучневич забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи в четырех матчах. Во всех встречах «Сент-Луис» одержал победы. В матче с «Анахаймом» (6:2), который состоялся 20 ноября, российский нападающий забросил две шайбы и сделал две голевые передачи.
Первой звездой недели стал канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби. В четырех матчах он набрал 11 (4 заброшенные шайбы + 7 результативных передач) очков.
Третьей звездой признан канадский вратарь «Сиэтла» Мартин Джонс. Он отразил 93,2 процента бросков по своим воротам и помог команде выиграть два матча из двух.