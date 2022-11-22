Шайба и передача Свечникова не спасли «Каролину» от третьего подряд поражения в овертайме

ТАСС, 22 ноября. «Виннипег» в ночь на вторник обыграл «Каролину» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (19-я минута), Майкл Эйссимонт (27), Джош Моррисси (44, 63), у проигравших отличились Джейкоб Славин (56), Андрей Свечников (57), Мартин Нечас (60). «Каролина» все три шайбы забросила, заменив вратаря на шестого полевого игрока.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 19 бросков из 23. Свечников забросил 13-ю шайбу в сезоне и отдал в матче голевую передачу. «Каролина» потерпела третье подряд поражение в овертайме.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский в домашнем матче с «Бостоном» (3:5) отразил 24 броска из 29. Форвард гостей Патрис Бержерон набрал 1 000-е очко (409 шайб + 591 передача) в НХЛ, «Бостон» одержал седьмую победу подряд.

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин в гостевом матче с «Торонто» (3:2 ОТ) отразил 30 бросков из 32.

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич записал на свой счет результативную передачу в домашнем матче против «Анахайма» (3:1).