Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Ванкувер
Вегас
45
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Оттава
51
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Колорадо
Б
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Аризона
Б
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Анахайм
31
Хоккей. НХЛ
03:30
Виннипег
Каролина
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто
Айлендерс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Эдмонтон
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Бостон
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Калгари
25
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Ванкувер
Вегас
45
06:30
Сан-Хосе
Оттава
51
04:30
Даллас
Колорадо
Б
23
04:00
Нэшвилл
Аризона
Б
43
04:00
Сент-Луис
Анахайм
31
03:30
Виннипег
Каролина
ОТ
43
03:30
Торонто
Айлендерс
ОТ
23
03:00
Нью-Джерси
Эдмонтон
52
Хоккей. НХЛ. Все результаты
08:44 (мск), источник: ТАСС

Шайба и передача Свечникова не спасли «Каролину» от третьего подряд поражения в овертайме

В матче регулярного чемпионата НХЛ команда уступила «Виннипегу».

Виннипег
Каролина
Тампа-Бэй
Бостон
Айлендерс
Торонто
Сент-Луис
Анахайм
Нью-Джерси
ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 22 ноября. «Виннипег» в ночь на вторник обыграл «Каролину» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (19-я минута), Майкл Эйссимонт (27), Джош Моррисси (44, 63), у проигравших отличились Джейкоб Славин (56), Андрей Свечников (57), Мартин Нечас (60). «Каролина» все три шайбы забросила, заменив вратаря на шестого полевого игрока.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 19 бросков из 23. Свечников забросил 13-ю шайбу в сезоне и отдал в матче голевую передачу. «Каролина» потерпела третье подряд поражение в овертайме.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский в домашнем матче с «Бостоном» (3:5) отразил 24 броска из 29. Форвард гостей Патрис Бержерон набрал 1 000-е очко (409 шайб + 591 передача) в НХЛ, «Бостон» одержал седьмую победу подряд.

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин в гостевом матче с «Торонто» (3:2 ОТ) отразил 30 бросков из 32.

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич записал на свой счет результативную передачу в домашнем матче против «Анахайма» (3:1).

Хоккеисты «Нью-Джерси» одержали 13-ю победу подряд, обыграв дома «Эдмонтон» со счетом 5:3. На последней минуте второго периода шайба попала в голову запасному вратарю «Эдмонтона» Джеку Кэмпбеллу, находящемуся на скамейке. После инцидента голкипер отправился в раздевалку.

Читайте также
Виннипег
4:3ОТ
1:0, 1:0, 1:3
Каролина
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 WADA устало ждать. Допинговое дело Валиевой передано в Спортивный арбитражный суд
Всемирный боксерский совет исключит россиян и белорусов из рейтингов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь