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09:24 (мск), источник: Sport24

Невероятные спасения русских хоккеистов в НХЛ! Сорокин украл гол у канадца, Сергачев в прыжке закрыл пустые ворота

Это надо видеть.

Тампа-Бэй
Бостон
Айлендерс
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Источник: Reuters

Понедельник для русских звезд Национальной хоккейной лиги получился не особо удачным с точки зрения результативности. Самым ярким получился перформанс форварда «Каролины» Андрея Свечникова, который отметился голом и результативной передачей во встрече с «Виннипегом» и помог своей команде отыграться со счета 0:3 за 4 минуты. Другие русские форварды и защитники особыми голевыми и ассистентскими подвигами не отметились.

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 8, 22.11.2022, 3:30

Торонто2Айлендерс3ОТ

Зато наши хоккеисты как следует проявили себя при защите ворот своих клубов. Больше остальных здесь постарался голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин. Два предыдущих матча для русских вратарей «Островитян» (сменщиком Сорокина является Семен Варламов) получились неважными — клуб из Нью-Йорка проиграл со счетом 4:5 и 2:5. Но во встрече с «Торонто» Илья сделал все, чтобы «Айлендерс» взяли два очка.

Сорокин совершил 30 спасений после 32 бросков, главный его сэйв пришелся на третий период — россиянин в шпагате обокрал канадского форварда Митча Марнера и сохранил для «Островитян» счет 1:2. Получилось очень эффектно и эффективно! Позже гости отыгрались и дожали «Мэйпл Лифс» в овертайме.

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Попал в хайлайты этого игрового дня и защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев. «Лайтнинг» без особых шансов уступили дома «Бостону» (3:5) и прервали серию из четырех побед, но их русский оборонец сумел напомнить о себе.

В концовке матча, когда «Молнии» пытались спастись, сняв вратаря, Сергачев в эффектном прыжке смог клюшкой накрыть бросок хоккеиста «Брюинз» и уберечь «Тампу» от еще одного гола. Выглядел этот эпизод очень эпично!

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Тампа-Бэй
3:5
1:1, 0:3, 2:1
Бостон
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