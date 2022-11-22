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09:29 (мск), источник: Sport24

Русский талант поднял на подвиг американский клуб! Свечников забил и отдал, «Каролина» спаслась с 0:3 за 4 минуты

Это был классный камбэк.

Виннипег
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Источник: Reuters

После 50 минут матча с «Виннипегом» хоккеисты «Каролины Харрикейнз» выглядели просто никакими. «Ураганы» проигрывали со счетом 0:3 и не имели шансов спастись, но тренер команды Род Бриндамор решился на отчаянный шаг. За 5 минут до конца основного времени он убрал из ворот голкипера Петра Кочеткова, выпустил шестого полевого игрока, после чего на льду начался настоящий «адок».

Сначала Джейкоб Славин отыграл один гол — оставалось играть еще почти 5 минут и для «Каролины» забрезжила тень надежды. Укрепил ее и превратил в близкую к реальности вещь Андрей Свечников, который спустя еще полторы минуты сократил отставание до минимума. Подправив шайбу после дальнего броска, Андрей сделал счет 2:3.

А за 39 секунд до сирены Мартин Нечас довершил начатое «Каролиной» и перевес матч в овертайм.

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету Свечникова 20 (13+7) баллов в 19 матчах, и он делит третье место с Джейсоном Робертсоном («Даллас») в гонке снайперов. Если бы «Каролина» дожала «Джетс» в овертайме, то сказка была бы полной, но «Реактивщики» смогли взять себя в руки и забрать уплывавшую победу. «Ураганы» же одержали победу моральную, в очередной раз продемонстрировав свой потрясающий характер.

«Наша команда никогда не сдается!», — гордо сказал Свечников в интервью после игры.

Виннипег
4:3ОТ
1:0, 1:0, 1:3
Каролина
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