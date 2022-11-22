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10:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол и передача Кузьменко не спасли «Ванкувер» от поражения в матче с «Вегасом»

В рамках регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» встречался на своём льду с «Вегас Голден Найтс».

Ванкувер
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Источник: Reuters

Победу со счётом 5:4 (0:0, 2:1, 3:3) одержали гости.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. Во втором периоде счёт открыл российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Затем в течение пяти минут «Вегас» забросил две шайбы и вышел вперёд — отличились Марк Стоун и Уильям Каррье.

На второй минуте третьего периода Бо Хорват восстановил равенство в счёте. На 46-й минуте хозяев вывел вперёд Люк Шенн. Менее чем через минуту Элиас Петтерссон с передач Ильи Михеева и Андрея Кузьменко забил четвёртый гол хозяев в матче. Через 43 секунды третью шайбу гостей забросил Уильям Каррье. Спустя две минуты счёт сравнял Райлли Смит. На 15-й минуте третьего периода «Вегас» вышел вперёд благодаря голу Алекса Пьетранджело.

Следующий матч «Ванкувер» проведёт в гостях с «Колорадо Эвеланш» 24 ноября, утром по московскому времени. «Вегас» тогда же примет «Оттаву».

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4:5
0:0, 1:2, 3:3
Вегас
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