Гол и передача Кузьменко не спасли «Ванкувер» от поражения в матче с «Вегасом»

Победу со счётом 5:4 (0:0, 2:1, 3:3) одержали гости.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. Во втором периоде счёт открыл российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Затем в течение пяти минут «Вегас» забросил две шайбы и вышел вперёд — отличились Марк Стоун и Уильям Каррье.

На второй минуте третьего периода Бо Хорват восстановил равенство в счёте. На 46-й минуте хозяев вывел вперёд Люк Шенн. Менее чем через минуту Элиас Петтерссон с передач Ильи Михеева и Андрея Кузьменко забил четвёртый гол хозяев в матче. Через 43 секунды третью шайбу гостей забросил Уильям Каррье. Спустя две минуты счёт сравнял Райлли Смит. На 15-й минуте третьего периода «Вегас» вышел вперёд благодаря голу Алекса Пьетранджело.