Гол Бучневича не спас «Сент-Луис» от поражения в матче против «Баффало»

Встреча, которая состоялась в Баффало, завершилась со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформили Джефф Скиннер (1-я и 34-я минуты) и Джек Куинн (53, 59), еще по шайбе забросили Дилан Козенс (23) и Виктор Олофссон (26). У «Сент-Луиса» голами отличились российский нападающий Павел Бучневич (21) и Брейден Шенн (59).