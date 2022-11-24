Гол Бучневича не спас «Сент-Луис» от поражения в матче против «Баффало»
Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» проиграли «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» проиграли «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча, которая состоялась в Баффало, завершилась со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформили Джефф Скиннер (1-я и 34-я минуты) и Джек Куинн (53, 59), еще по шайбе забросили Дилан Козенс (23) и Виктор Олофссон (26). У «Сент-Луиса» голами отличились российский нападающий Павел Бучневич (21) и Брейден Шенн (59).
Российский защитник «Сэйбрз» Илья Любушкин отметился одним силовым приемом и тремя блокшотами. Форвард «Блюз» Иван Барбашев записал на свой счет голевую передачу. Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, Никита Александров и Алексей Торопченко очков не набрали.
В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» обыграл «Нэшвилл Предаторз» (3:0).