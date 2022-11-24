Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Даллас
Виннипег
22
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вегас
Сиэтл
22
Хоккей. НХЛ
перерыв
Баффало
Нью-Джерси
00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Детройт
Аризона
10
Хоккей. НХЛ
перерыв
Коламбус
Айлендерс
01
Хоккей. НХЛ
1-й период
Тампа-Бэй
Сент-Луис
30
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
01:00
Филадельфия
Питтсбург
14
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
25.11
Анахайм
Оттава
15
Хоккей. НХЛ
25.11
Вашингтон
Калгари
30
Хоккей. НХЛ
25.11
Миннесота
Торонто
34
Хоккей. НХЛ
25.11
Нэшвилл
Колорадо
Хоккей. НХЛ
25.11
Чикаго
Монреаль
Б
23
Хоккей. НХЛ
25.11
Бостон
Каролина
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
25.11
Куньлунь
Сочи
52
Хоккей. КХЛ
25.11
Салават Юлаев
Автомобилист
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
25.11
Барыс
Спартак
14
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
01:00
Филадельфия
Питтсбург
14
25.11
Анахайм
Оттава
15
25.11
Вашингтон
Калгари
30
25.11
Миннесота
Торонто
34
25.11
Чикаго
Монреаль
Б
23
25.11
Бостон
Каролина
ОТ
32
24.11
Анахайм
Рейнджерс
32
24.11
Вегас
Оттава
41
Хоккей. НХЛ. Все результаты
24 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Гол Бучневича не спас «Сент-Луис» от поражения в матче против «Баффало»

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» проиграли «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Сент-Луис
Баффало
Детройт
НэшвиллНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Встреча, которая состоялась в Баффало, завершилась со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформили Джефф Скиннер (1-я и 34-я минуты) и Джек Куинн (53, 59), еще по шайбе забросили Дилан Козенс (23) и Виктор Олофссон (26). У «Сент-Луиса» голами отличились российский нападающий Павел Бучневич (21) и Брейден Шенн (59).

Российский защитник «Сэйбрз» Илья Любушкин отметился одним силовым приемом и тремя блокшотами. Форвард «Блюз» Иван Барбашев записал на свой счет голевую передачу. Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, Никита Александров и Алексей Торопченко очков не набрали.

В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» обыграл «Нэшвилл Предаторз» (3:0).

Читайте также
Баффало
6:2
1:0, 3:1, 2:1
Сент-Луис
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Уход Роналду из 'МЮ' — грязь. Даже с 'Реалом' Криштиану расстался лучше
Ненавидела Россию и изменяла: где сейчас скандальная биатлонистка Коукалова
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь