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24 ноября, источник: Чемпионат.com

Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» крупно победить «Виннипег»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс».

Миннесота
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Источник: AP 2022

Матч закончился победой хозяев со счётом 6:1.

За «Уайлд» забивали Мэйсон Шоу, Кален Эддисон, Маркус Фолиньо (дубль), Кирилл Капризов и Мэтт Болди. В составе гостей единственную шайбу забросил Кайл Коннор.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил в этой встрече гол и результативную передачу, его показатель полезности «-1». Таким образом, нападающий «дикарей» в 19-й встрече текущего сезона набрал 22-е (11+11) очко.

В параллельном матче в Коламбусе «Коламбус Блю Джекетс» сыграл с «Монреаль Канадиенс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

За хозяев отличился Мэтью Оливье. У победителей свои шайбы забросили Арбер Джекай, Дэвид Савар и Шон Монахан.

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Миннесота
6:1
1:0, 2:1, 3:0
Виннипег
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