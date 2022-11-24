Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» крупно победить «Виннипег»

Матч закончился победой хозяев со счётом 6:1.

За «Уайлд» забивали Мэйсон Шоу, Кален Эддисон, Маркус Фолиньо (дубль), Кирилл Капризов и Мэтт Болди. В составе гостей единственную шайбу забросил Кайл Коннор.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил в этой встрече гол и результативную передачу, его показатель полезности «-1». Таким образом, нападающий «дикарей» в 19-й встрече текущего сезона набрал 22-е (11+11) очко.

В параллельном матче в Коламбусе «Коламбус Блю Джекетс» сыграл с «Монреаль Канадиенс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.