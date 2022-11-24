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24 ноября, источник: Чемпионат.com

Реализованный буллит Евгения Малкина позволил «Питтсбургу» одолеть «Калгари»

В Питтсбурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Калгари Флэймз».

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Источник: AP 2022

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.

За победителей в этом матче забил Ян Рутта, а за команду гостей — Диллон Дюбе. Решающий буллит забросил Евгений Малкин.

Российский защитник гостей Никита Задоров очков не набрал.

В параллельном матче в Роли «Каролина Харрикейнз» принимала «Аризону Койотс». Матч закончился победой гостей со счётом 4:0.

За победителей отличились Лоусон Круз (дубль), Ник Шмальц и Ник Бьюгстад.

В воротах проигравшей команды стоял россиянин Пётр Кочетков, который совершил 23 сейва. Российский форвард Андрей Свечников заработал коэффициент полезности «-2».

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Питтсбург
2:1Б
1:0, 0:1, 0:0, 0:0
Калгари
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