Реализованный буллит Евгения Малкина позволил «Питтсбургу» одолеть «Калгари»
В Питтсбурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Калгари Флэймз».
В Питтсбурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Калгари Флэймз».
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
За победителей в этом матче забил Ян Рутта, а за команду гостей — Диллон Дюбе. Решающий буллит забросил Евгений Малкин.
Российский защитник гостей Никита Задоров очков не набрал.
В параллельном матче в Роли «Каролина Харрикейнз» принимала «Аризону Койотс». Матч закончился победой гостей со счётом 4:0.
За победителей отличились Лоусон Круз (дубль), Ник Шмальц и Ник Бьюгстад.
В воротах проигравшей команды стоял россиянин Пётр Кочетков, который совершил 23 сейва. Российский форвард Андрей Свечников заработал коэффициент полезности «-2».