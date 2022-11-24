49 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Эдмонтон»

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

Дубль за «островитян» оформил Жан-Габриэль Пажо, ещё одну шайбу забросил Себастьян Ахо.

Примечательно, что ворота команды хозяев защищал россиянин Илья Сорокин, совершивший 49 сейвов. Другой голкипер из России, Семён Варламов, участия в матче не принимал.

За «Айлендерс» также выступал защитник Александр Романов, не сумевший отметиться результативными действиями за 19.07 на льду. Российский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин также не набрал очков за 11.21 на льду.

В параллельном матче в Ньюарке «Нью-Джерси Дэвилз» сыграл с «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.