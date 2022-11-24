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24 ноября, источник: Чемпионат.com

49 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Эдмонтон»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Эдмонтон Ойлерз».

Айлендерс
Эдмонтон
Нью-Джерси
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Источник: AP 2022

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

Дубль за «островитян» оформил Жан-Габриэль Пажо, ещё одну шайбу забросил Себастьян Ахо.

Примечательно, что ворота команды хозяев защищал россиянин Илья Сорокин, совершивший 49 сейвов. Другой голкипер из России, Семён Варламов, участия в матче не принимал.

За «Айлендерс» также выступал защитник Александр Романов, не сумевший отметиться результативными действиями за 19.07 на льду. Российский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин также не набрал очков за 11.21 на льду.

В параллельном матче в Ньюарке «Нью-Джерси Дэвилз» сыграл с «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.

За хозяев отличился Даги Хэмилтон. У победителей шайбы забросили Джон Таварес и Понтус Хольмберг.

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Айлендерс
3:0
0:0, 3:0, 0:0
Эдмонтон
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