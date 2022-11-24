«Анахайм» победил «Рейнджерс» в матче НХЛ. Куликов забросил шайбу и отдал голевую передачу
Артемий Панарин из «Рейнджерс» достиг отметки в 400 голевых передач за карьеру в НХЛ.
ТАСС, 24 ноября. «Анахайм» дома со счетом 3:2 победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в четверг.
Заброшенными шайбами в составе «Анахайма» отметились Мейсон Мактавиш (10-я минута), Дмитрий Куликов (21), Трой Терри (26), у «Рейнджерс» отличились Баркли Гудроу (9) и Брэйден Шнайдер (39).
Также российский защитник «Анахайма» Куликов записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету россиянина семь (две шайбы + пять передач) очков в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в матче голевым пасом, всего на его счету 23 (5 + 18) очка. Россиянин достиг отметки в 400 голевых передач за период карьеры в НХЛ, в которой выступает с 2015 года. До «Рейнджерс» он играл за «Чикаго» и «Коламбус», также на счету игрока в лиге 192 шайбы.
«Анахайм» прервал серию из трех поражений в чемпионате, ранее команда уступила «Виннипегу» (2:3) и дважды «Сент-Луису» (2:6, 1:3). Клуб занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 13 очков. «Рейнджерс» располагаются на четвертой строчке таблицы Столичного дивизиона с 24 очками.
В следующем матче «Анахайм» примет «Оттаву» 25 ноября, «Рейнджерс» на следующий день сыграют с «Эдмонтоном».
В других матчах игрового дня «Ванкувер» на выезде обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли «Колорадо» (4:3), шайбу забросил российский форвард канадской команды Илья Михеев, на счету его одноклубника Андрея Кузьменко результативный пас. «Вегас» дома победил «Оттаву» со счетом 4:1, «Сан-Хосе» на выезде проиграл «Сиэтлу» (5:8).