«Анахайм» победил «Рейнджерс» в матче НХЛ. Куликов забросил шайбу и отдал голевую передачу

Также российский защитник «Анахайма» Куликов записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету россиянина семь (две шайбы + пять передач) очков в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в матче голевым пасом, всего на его счету 23 (5 + 18) очка. Россиянин достиг отметки в 400 голевых передач за период карьеры в НХЛ, в которой выступает с 2015 года. До «Рейнджерс» он играл за «Чикаго» и «Коламбус», также на счету игрока в лиге 192 шайбы.