В НХЛ заявили, что хотят видеть Россию на Кубке мира по хоккею

Ранее НХЛ объявила о переносе Кубка мира с февраля 2024 года на 2025 год. По информации TSN, заинтересованные стороны еще не приняли окончательного решения относительно участия в Кубке мира сборной России. Ранее Дэйли заявлял о возможном рассмотрении вопроса участия российских хоккеистов в турнире.

«Мы хотим увидеть Россию, когда это будет возможно. Мы хотим, чтобы российские игроки НХЛ имели возможность участвовать в турнире, в котором участвуют лучшие. Не считаем справедливым возложение на них ответственности за решения, которые были приняты их правительством. В конце концов, лучшие хотят сразиться с лучшими. В том числе и с российскими хоккеистами», — цитирует Дэйли Expressen.