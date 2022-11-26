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Хоккей. НХЛ. Все результаты
12:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Питтсбург» обыграл «Филадельфию», Малкин очков не набрал

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Филадельфия
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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Райан Пилинг (23-я и 34-я минуты), еще по одной шайбе забросили Джош Арчибальд (12) и Сидни Кросби (20). У «Филадельфии» автором гола стал Кевин Хейз (51).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес четыре броска в створ ворот и очков не набрал. В активе защитника «Флайерз» Ивана Проворова три броска, один отбор и пять силовых приемов.

«Пингвинз» одержали пятую победу подряд. Серия поражений «Филадельфии» теперь составляет девять матчей кряду.

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Филадельфия
1:4
0:2, 0:2, 1:0
Питтсбург
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