«Питтсбург» обыграл «Филадельфию», Малкин очков не набрал

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Райан Пилинг (23-я и 34-я минуты), еще по одной шайбе забросили Джош Арчибальд (12) и Сидни Кросби (20). У «Филадельфии» автором гола стал Кевин Хейз (51).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес четыре броска в створ ворот и очков не набрал. В активе защитника «Флайерз» Ивана Проворова три броска, один отбор и пять силовых приемов.