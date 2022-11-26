Овечкин снова забил и теперь в 10 голах от легендарного Горди Хоу! А гол отпраздновал вместе с сыном

Матч «Вашингтона» против «Калгари» подарил российским болельщикам новые поводы для радости, поскольку сразу два наших героя — Александр Овечкин и Евгений Кузнецов — внесли солидный вклад в победу «Столичных» над «Огоньками».

Задал тон матчу гол Ти Джея Оши, а затем к делу подключились россияне, причем первым это сделал Кузнецов. Челябинец забил настоящий гол-шедевр, сумев сольно обыграть трех соперников, выскочить на пятачок и в падении протолкнуть шайбу мимо голкипера Якоба Маркстрема. Чем-то отдаленно этот эпизод напомнил знаменитый гол Овечкина в ворота «Финикса», который называют «голом из-за уха», но здесь, конечно, бросок был не спиной к воротам соперника.

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Кузнецов с 16 (3+13) очками в нынешнем регулярном чемпионате делит второе место в команде с Диланом Строумом, ну, а первое уверенно занимает Александр Овечкин, у которого 20 баллов. Овечкин тоже не остался в стороне и забил 791-й гол в своей карьере, который поставил его на дистанцию в 10 голов от легенды НХЛ Горди Хоу. Если все пойдет нормально, то еще до новогодних праздников Ови превзойдет достижение Мистера Хоккей и тогда останется только один человек впереди — это Уэйн Гретцки.

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Отмечать гол российский хоккеист поехал к сыну: подъехав к его месту на трибуне Александр через заградительное стекло дать пять Сергею.

«Всегда радостно, когда твоя семья здесь, когда она смотрит, как ты играешь. Увидеть сына так близко ко льду было особенным моментом», — приводит слова Овечкина в твиттере журналист The Athletic Тарик Эль-Башир.

Этот гол стал для Овечкина 147-м в большинстве на домашней арене. По этому показателю он вплотную приблизился к Теему Селянне (148), который занимает 3-е место. Лидером является Дэйв Андрейчук (151), второе место занимает Люк Робитайл (150). В 21 матче против «Калгари» за карьеру на счету Овечкина 14 голов и 15 передач. «Огоньков» нельзя назвать фирменными «клиентами» Александра, но играть против этого соперника у него получается вполне успешно.

Таким образом, у Овечкина сейчас: