Гол Чинахова не спас «Коламбус» от поражения в матче против «Айлендерс»

Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Оливер Вальстрем (18-я минута), Жан-Габриэль Пажо (28) и Брок Нельсон (47). У «Коламбуса» отметились российский форвард Егор Чинахов (35) и Кент Джонсон (35).

Российский защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков нанес три броска в створ ворот и заблокировал четыре броска. Защитник «Айлендерс» Александр Романов совершил два силовых приема и оформил два блокшота. Голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 23 броска из 25.