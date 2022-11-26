Гол Чинахова не спас «Коламбус» от поражения в матче против «Айлендерс»
Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» проиграли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» проиграли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей.
В составе победителей шайбы забросили Оливер Вальстрем (18-я минута), Жан-Габриэль Пажо (28) и Брок Нельсон (47). У «Коламбуса» отметились российский форвард Егор Чинахов (35) и Кент Джонсон (35).
Российский защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков нанес три броска в створ ворот и заблокировал четыре броска. Защитник «Айлендерс» Александр Романов совершил два силовых приема и оформил два блокшота. Голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 23 броска из 25.
В параллельном матче «Сиэтл Кракен» обыграл «Вегас Голден Найтс» (4:2) и одержал четвертую победу подряд, а «Баффало Сэйбрз» уступил «Нью-Джерси Девилз» (1:3).