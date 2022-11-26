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12:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Чинахова не спас «Коламбус» от поражения в матче против «Айлендерс»

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» проиграли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Коламбус
Айлендерс
Сиэтл
Вегас
Баффало
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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Оливер Вальстрем (18-я минута), Жан-Габриэль Пажо (28) и Брок Нельсон (47). У «Коламбуса» отметились российский форвард Егор Чинахов (35) и Кент Джонсон (35).

Российский защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков нанес три броска в створ ворот и заблокировал четыре броска. Защитник «Айлендерс» Александр Романов совершил два силовых приема и оформил два блокшота. Голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 23 броска из 25.

В параллельном матче «Сиэтл Кракен» обыграл «Вегас Голден Найтс» (4:2) и одержал четвертую победу подряд, а «Баффало Сэйбрз» уступил «Нью-Джерси Девилз» (1:3).

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Коламбус
2:3
0:1, 2:1, 0:1
Айлендерс
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