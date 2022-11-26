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12:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ассистентский хет-трик Кучерова принес «Тампе» победу над «Сент-Луисом»

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Тампа-Бэй
Сент-Луис
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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил Брейден Пойнт (4-я и 9-я минуты), еще по одной шайбе забросили Алекс Киллорн (4), Брэндон Хагель (27) и Ник Пол (57). У «Сент-Луиса» голами отметились российский форвард Павел Бучневич (17) и Джордан Кайру (27), которому также ассистировал Бучневич.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик. В своей карьере в НХЛ форвард «молний» провел 27-й матч, в котором он оформил минимум три голевые передачи. По этому показателю он превзошел форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина (26).

С момента дебюта Кучерова в НХЛ (сезон-2013/14) больше матчей с 3 и более ассистами за игру во всей лиге провел только капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (33). Оформив ассистентский хет-трик, Кучеров набрал 31-й результативный балл в первых 20 матчах чемпионата. В своей карьере в НХЛ россиянин ранее только раз набирал 30 и более очков в стартовых 20 матчах сезона (в розыгрыше-2017/18).

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился одним голевым пасом, форвард «Лайтнинг» Владислав Наместников очков не набрал. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 25 бросков из 27. Форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, Алексей Торопченко, Иван Барбашев и Никита Александров результативными действиями не отметились.

В другом матче «Детройт Ред Уингз» по буллитам переиграл «Аризону Койотис» (4:3).

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Тампа-Бэй
5:2
3:1, 1:1, 1:0
Сент-Луис
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