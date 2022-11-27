Бывший вратарь «Вашингтона» остановил Овечкина. Александр палил из всех позиций, но не забил

«Девилз» тащит молодежь

«Нью-Джерси» удивляет на старте чемпионата. Команда Линди Раффа неожиданно поднялась на первую строчку Столичного дивизиона, опередив «Айлендерс», «Каролину», «Питтсбург», «Рейнджерс» и «Вашингтон». По набранным очкам в лиге «Девилз» до сегодняшнего вечера уступали только переживающему вторую молодость «Бостону».

Сложно выделить конкретную причину преображения «Дьяволов», которые с 2012 года лишь однажды вышли в плей-офф. Видимо, время «Нью-Джерси» пришло. Последние годы руководство посвятило перестройке состава. Молодые лидеры окрепли и созрели, чтобы вести команду за собой. Самому результативному форварду «Девилз» Йесперу Братту только 24 года. Второму и третьему бомбардирам — Нико Хиширу и Джеку Хьюзу — 23 и 21, соответственно. На фоне возрастного «Вашингтона» коллектив Раффа выглядит университетской рок-группой, которая смело и успешно бросает вызовы опытным соперникам.

Матч начался с большинства «Вашингтона». «Девилз» выстояли без лишних хлопот. Прекрасно знакомый «Кэпиталз» вратарь Витек Ванечек не получил запредельной работы в формате «пять на четыре». Чего не скажешь о равных составах. Команда Питера Лавиолетта быстро выходила из обороны и ловила хозяев на контратаках. Ванечеку пришлось постараться, чтобы остановить вездесущего Александра Овечкина. Кажется, на бывших одноклубников, и в частности голкиперов, капитан «Столичных» настраивается по-особенному. Это подтверждают три броска россиянина только за первый период.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OId-82FFxxo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, Овечкин запомнился не только созданными моментами, но и удалением, которое «Девилз» реализовали. Хишир продлил результативную серию и вывел хозяев вперед, выиграв борьбу на пятаке и подкараулив отскок от голкипера «Вашингтона» Чарли Линдгрена. «Кэпиталз» по-прежнему не могут рассчитывать на ведущего защитника Дмитрия Орлова. Россиянин травмировался 6 ноября в матче с «Аризоной» и продолжает восстанавливаться. Дмитрий тренировался с командой, но, видимо, Лавиолетт не форсирует возвращение и не взял его в поездку.

Второй период сложился более событийно. «Вашингтон» пытался разгонять атаки с места отбора шайбы, но «Девилз» грамотно откатывались назад и не позволяли форвардам гостей убегать к воротам Ванечека. По сезону «Нью-Джерси» лучше проводят вторые периоды. Против «Кэпиталз» это проявилось как в результате, так и в содержании игры. Хозяева опережали «Столичных» на нейтральных шайбах. Превосходили в движении и не старались играть на удержание счета.

Герой второго периода — форвард «Девилз» Джек Хьюз. 21-летний нападающий отгрузил дубль, и обе шайбы отражают превосходство «Нью-Джерси» над «Вашингтоном». Второй гол пришел хозяевам после перехвата Хьюза. Небрежный пас в своей зоне отдал Ларс Эллер. Третья шайба — смелый бросок Джека с нулевого угла, который поставил Линдгрена в тупик.

Феноменальная игра Ванечека

Во втором периоде «Вашингтон» сбивался на прямолинейные атаки, которые заканчивались нетрудными бросками для Ванечека. Матч с «Кэпиталз» отличался особой принципиальностью для чеха. Голкипер начал энхаэловский путь в команде Овечкина, но летом «Столичные» пересобрали вратарскую бригаду. Отказались и от Ванечека, и от Ильи Самсонова. Сегодня Витек был полон мотивации доказать, что «Вашингтон» поторопился. Чех отразил 37 бросков и сделал несколько сумасшедших спасений в третьем отрезке. Ванечек повторил подвиг Самсонова, который также обыграл «Вашингтон» в очном матче.

В третьем период трибуны Prudential Center благодарили чешского вратаря за невероятные сейвы, скандируя: «Витек, Витек, Витек!». «Девилз», положившись на поймавшего кураж Ванечека, выстояли под натиском разозлившегося «Вашингтона» и подловили гостей на контратаке. Хьюз был сегодня неудержим. Джек оформил первый хет-трик в карьере и успокоил команду. «Девилз» надо было постараться, чтобы упустить преимущество в четыре шайбы, когда игра складывалась по сценарию Линди Раффа.