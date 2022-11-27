«Филадельфия» потерпела десятое поражение подряд в НХЛ, Проворов набрал 200-е очко

ТАСС, 27 ноября. «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:2 победил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на воскресенье в Нью-Йорке.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 8, 27.11.2022, 3:30 Айлендерс 5 Филадельфия 2

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Адам Пелек (5-я минута), Зак Паризе (37, 52), Брок Нельсон (43), Энтони Боливье (44), у «Филадельфии» отличились Лукаш Седлак (16) и Джоэл Фараби (30).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отдал результативную передачу и набрал 200-е очко в лиге (60 шайб + 140 передач). Проворов стал седьмым защитник в истории команды, достигшим данного результата. Уроженец Ярославля в 2015 году был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ под общим седьмым номером в первом раунде, за команду он выступает с 2016 года. В составе сборной России Проворов завоевал бронзу чемпионата мира 2017 года.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 8, 27.11.2022, 2:30 Флорида 4 Сент-Луис 5 ОТ

«Филадельфия» потерпела десятое поражение подряд в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, ранее команда уступила «Оттаве» (1:4), «Далласу» (1:5), «Бостону» (1:4), «Монреалю» (4:5 — по буллитам), «Калгари» (2:5), «Вашингтону (2:3 ОТ) и “Питтсбургу” (1:4), а также дважды проиграла “Коламбусу” (2:5 и 4:5 ОТ). Вратарь “Айлендерс” Семен Варламов отразил 26 бросков из 28. Команда из Нью-Йорка одержал четвертую победу в чемпионате подряд, ранее она обыграла “Торонто” (3:2 ОТ), “Эдмонтон” (3:0) и “Коламбус” (3:2).

В турнирной таблице Столичного дивизиона «Филадельфия», набрав 19 очков в 22 матчах, занимает седьмое место, «Айлендерс» с 30 очками в 23 играх — второе. В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом 30 ноября в Филадельфии.

Результативное российское трио «Сент-Луиса» и 800-я победа Линди Раффа

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 8, 27.11.2022, 3:00 Нью-Джерси 5 Вашингтон 1

В других матчах дня «Сент-Луис» на выезде победил «Флориду» (5:4 ОТ), проигрывая со счетом 1:4 к началу третьего периода. Заброшенной шайбой отметился российский форвард гостей Владимир Тарасенко, также на счету форварда результативная передача в овертайме. Голевыми пасами также отличились его одноклубники Павел Бучневич и Иван Барбашев.

«Нью-Джерси» дома разгромил «Вашингтон» со счетом 5:1, наставник хозяев 62-летний канадец Линди Рафф одержал 800-ю победу в лиге. Специалист занимает пятое место по этому показателю, выше него располагаются Кен Хичкок (849 побед), Барри Тротц (914), Джоэль Кенневилль (969) и Скотти Боумен (1 244). Также в матче первый в карьере хет-трик оформил первый номер драфта НХЛ 2019 года 21-летний американец Джек Хьюз, который выступает за команду с 2019 года.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 8, 26.11.2022, 21:00 Рейнджерс 3 Эдмонтон 4

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома уступил «Эдмонтону» (3:4), выигрывая к началу третьего периода со счетом 3:0. У проигравших результативной передачей отметился нападающий Артемий Панарин. Его одноклубник вратарь Игорь Шестеркин отразил 28 бросков из 32.

«Каролина» дома победила «Калгари» (3:2), в составе победителей результативная передача на счету форварда Андрея Свечникова. Россиянин набрал 22 очка (13 + 9) в 22 играх текущего сезона.

«Колорадо» дома победило «Даллас» (4:1). Вратарь хозяев Александр Георгиев отразил 41 бросок из 42 и был признан первой звездой матча. «Ванкувер» в гостях обыграл «Вегас» (5:1). Нападающий канадской команды Андрей Кузьменко отметился шайбой и результативной передачей. На счету россиянина 19 очков (9 + 9) в 20 играх дебютного сезона в НХЛ.