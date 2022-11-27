Тарасенко не забивал 9 матчей! Русский снайпер прервал засуху и помог «Блюзменам» вырвать победу
А Бучневич набрал 16 очков в 16 матчах.
А Бучневич набрал 16 очков в 16 матчах.
«Блюзмены», проиграв на выезде «Баффало» и «Тампе», приехали в гости к соседям «Молний» по штату — «Флориде Пантерз», у которой дела обстояли тоже не слишком здорово. Южане проиграли пять матчей из последних семи, и нынешние результаты «Пантер» заставляют болельщиков с грустью вспоминать прошлый сезон, когда «Флорида» шла на вершине турнирной таблицы.
На этот раз «Флорида» здорово начала матч и уже к середине первого периода вела с преимуществом в три шайбы. Попытки «Музыкантов» организовать погоню долгое время ни к чему не приводили, но великолепная концовка основного времени перевернула сюжет встречи. Уступая со счетом 1:4, «Сент-Луис» взвинтил обороты в третьем периоде и смог восстановить равновесие еще до того момента, когда надо было бы в отчаянии менять вратаря на полевого.
Сначала Райан О’Райлли и Джордан Кайру сократили отставание до минимума, а за четыре минуты до конца третьего периода отличился Владимир Тарасенко. Российский бомбардир до этого не забивал 9 матчей подряд, но эта шайба не просто прервала засуху, а дала шанс «Блюзменам» на победу в игре, которая казалась безнадежной.
«Конечно, команде были очень нужны голы от Тарасенко. У него были четыре результативные передачи в восьми предыдущих матчах, но Владимир необходим команде, в первую очередь, как снайпер. Его необходимо было завести», — отметил обозреватель официального сайта НХЛ Лу Корак. В подтверждение этого факта приводилась расширенная статистика: у Тарасенко был худший в команде показатель ожидаемых голов (9%) и второй худший процент Corsi (29%).
В овертайме все тот же Кайру был прекрасным пасом запущен выходом один на один к воротам соперников, и голкипер «Кошек» Спенсер Найт ничем не мог помочь своей команде.
Кроме Тарасенко у «Блюзменов» здорово выглядел и Павел Бучневич, который не сбавляет оборотов на старте нынешнего сезона. Россиянин продлил результативную серию (5 голов и 5 передач) до 6 матчей, набрав 16 (6+10) очков в сезоне.
«Такие победы, когда ты отстаешь на три шайбы, но все равно выигрываешь, очень закаляют характер. Это придаст нам уверенности», — оценил итог матча Джордан Кайру.