Тарасенко не забивал 9 матчей! Русский снайпер прервал засуху и помог «Блюзменам» вырвать победу

«Блюзмены», проиграв на выезде «Баффало» и «Тампе», приехали в гости к соседям «Молний» по штату — «Флориде Пантерз», у которой дела обстояли тоже не слишком здорово. Южане проиграли пять матчей из последних семи, и нынешние результаты «Пантер» заставляют болельщиков с грустью вспоминать прошлый сезон, когда «Флорида» шла на вершине турнирной таблицы.

На этот раз «Флорида» здорово начала матч и уже к середине первого периода вела с преимуществом в три шайбы. Попытки «Музыкантов» организовать погоню долгое время ни к чему не приводили, но великолепная концовка основного времени перевернула сюжет встречи. Уступая со счетом 1:4, «Сент-Луис» взвинтил обороты в третьем периоде и смог восстановить равновесие еще до того момента, когда надо было бы в отчаянии менять вратаря на полевого.

Сначала Райан О’Райлли и Джордан Кайру сократили отставание до минимума, а за четыре минуты до конца третьего периода отличился Владимир Тарасенко. Российский бомбардир до этого не забивал 9 матчей подряд, но эта шайба не просто прервала засуху, а дала шанс «Блюзменам» на победу в игре, которая казалась безнадежной.

«Конечно, команде были очень нужны голы от Тарасенко. У него были четыре результативные передачи в восьми предыдущих матчах, но Владимир необходим команде, в первую очередь, как снайпер. Его необходимо было завести», — отметил обозреватель официального сайта НХЛ Лу Корак. В подтверждение этого факта приводилась расширенная статистика: у Тарасенко был худший в команде показатель ожидаемых голов (9%) и второй худший процент Corsi (29%).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/N8GhmR8Cf6I" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В овертайме все тот же Кайру был прекрасным пасом запущен выходом один на один к воротам соперников, и голкипер «Кошек» Спенсер Найт ничем не мог помочь своей команде.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FOSHR53pLcA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме Тарасенко у «Блюзменов» здорово выглядел и Павел Бучневич, который не сбавляет оборотов на старте нынешнего сезона. Россиянин продлил результативную серию (5 голов и 5 передач) до 6 матчей, набрав 16 (6+10) очков в сезоне.