Что бы они делали без русских?! Наши парни тащат «Ванкувер» — Михеев забил с колена, Кузьменко зарешал в овертайме

Российские форварды «Ванкувер Кэнакс» продолжают тащить на себе команду, которая неудачно начала регулярный чемпионат. Благодаря Андрею Кузьменко и Илье Михееву подопечные Брюса Будро пытаются выбраться из непростой ситуации, а заодно делают себе хорошую статистику. В матче против «Сан-Хосе» они набрали 4 очка на двоих и стали залогом успеха «Ванкувера», который одержал победу в овертайме (4:3 ОТ).

Первым отличился Михеев, который на девятой минуте третьего периода сравнял счет, а спустя две минуты ассистировал лидеру команды Элиасу Петтерсону.

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Кузьменко же, которым накануне все восхищались как одним из трех новичков в истории клуба, который за 20 матчей набрал 18 баллов, принес победу «Кэнакс». В овертайме он все сделал безошибочно и забил эффектный гол.

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