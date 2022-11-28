Что бы они делали без русских?! Наши парни тащат «Ванкувер» — Михеев забил с колена, Кузьменко зарешал в овертайме
Андрея ждет новый щедрый контракт — в этом нет сомнений.
Андрея ждет новый щедрый контракт — в этом нет сомнений.
Российские форварды «Ванкувер Кэнакс» продолжают тащить на себе команду, которая неудачно начала регулярный чемпионат. Благодаря Андрею Кузьменко и Илье Михееву подопечные Брюса Будро пытаются выбраться из непростой ситуации, а заодно делают себе хорошую статистику. В матче против «Сан-Хосе» они набрали 4 очка на двоих и стали залогом успеха «Ванкувера», который одержал победу в овертайме (4:3 ОТ).
Первым отличился Михеев, который на девятой минуте третьего периода сравнял счет, а спустя две минуты ассистировал лидеру команды Элиасу Петтерсону.
Кузьменко же, которым накануне все восхищались как одним из трех новичков в истории клуба, который за 20 матчей набрал 18 баллов, принес победу «Кэнакс». В овертайме он все сделал безошибочно и забил эффектный гол.
«Сегодняшний победный овертайм стал 11-м голом Кузьменко в этом году. Сейчас он забил 11 голов и сделал 9 передач в 21 игре. Определенно хорошая результативность от парня с контрактом начального уровня. Не случайно его агент Дэн Мильштейн запостил у себя в соцсетях смайлики с изображением доллара», — отметил автор блога Canucks Army Дэвид Куадрелли.