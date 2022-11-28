Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Амур
Нефтехимик
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Сибирь
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Оттава
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Витязь
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
Сиэтл
45
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе
Ванкувер
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
Виннипег
27
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Лос-Анджелес
Оттава
ОТ
23
04:00
Анахайм
Сиэтл
45
04:00
Сан-Хосе
Ванкувер
ОТ
34
03:00
Чикаго
Виннипег
27
27.11
Миннесота
Аризона
43
27.11
Вегас
Ванкувер
15
27.11
Колорадо
Даллас
41
27.11
Айлендерс
Филадельфия
52
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:44 (мск), источник: Sport24

Что бы они делали без русских?! Наши парни тащат «Ванкувер» — Михеев забил с колена, Кузьменко зарешал в овертайме

Андрея ждет новый щедрый контракт — в этом нет сомнений.

Сан-Хосе
ВанкуверНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Российские форварды «Ванкувер Кэнакс» продолжают тащить на себе команду, которая неудачно начала регулярный чемпионат. Благодаря Андрею Кузьменко и Илье Михееву подопечные Брюса Будро пытаются выбраться из непростой ситуации, а заодно делают себе хорошую статистику. В матче против «Сан-Хосе» они набрали 4 очка на двоих и стали залогом успеха «Ванкувера», который одержал победу в овертайме (4:3 ОТ).

Первым отличился Михеев, который на девятой минуте третьего периода сравнял счет, а спустя две минуты ассистировал лидеру команды Элиасу Петтерсону.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кузьменко же, которым накануне все восхищались как одним из трех новичков в истории клуба, который за 20 матчей набрал 18 баллов, принес победу «Кэнакс». В овертайме он все сделал безошибочно и забил эффектный гол.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодняшний победный овертайм стал 11-м голом Кузьменко в этом году. Сейчас он забил 11 голов и сделал 9 передач в 21 игре. Определенно хорошая результативность от парня с контрактом начального уровня. Не случайно его агент Дэн Мильштейн запостил у себя в соцсетях смайлики с изображением доллара», — отметил автор блога Canucks Army Дэвид Куадрелли.

Сан-Хосе
3:4ОТ
0:1, 1:0, 2:2
Ванкувер
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Самая горячая болельщица ЧМ-2022 засветила красивую грудь на футбольном матче в Катаре
Бритни Спирс призналась в неприличном хобби, выложив очень откровенное фото, на котором она полностью обнажена
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь