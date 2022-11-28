«Он суперзвезда». Капризов забил с пятака, отдал суперпас и грохнул очередной рекорд

«Миннесота Уайлд» не без труда разобралась с «Аризоной» (4:3), и одну из главных ролей в победе традиционно сыграл российский форвард «Дикарей» Кирилл Капризов.

На девятой минуте первого периода он открыл счет. «Миннесота» удачно поборолась в углу чужой зоны, шайба была доставлена на пятачок, откуда Кирилл точно выстрелил в касание. Россиянин продлил свою результативную серию до девяти матчей, что стало личным рекордом 25-летнего форварда.

Кроме этого, Капризов отдал результативный пас в эпизоде со вторым голом «Миннесоты», ассистировав Сэму Стилу. Кирилл отдал голевую передачу в восьмом матче подряд и повторил рекорд клуба, принадлежавший Джиму Дауду (сезон 2001/2002).

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Позже русский талант нарисовал еще одну голевую передачу и она получилась по-настоящему эстетской — ложное движение и классный перевод на Мэтта Болди. Красота!

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«Честно говоря, я не думаю о своей игре и не критикую себя, если все идет хорошо. Я просто играю, и пусть журналисты пишут о том, играю я лучше или хуже. Я сосредоточен на своей игре и просто делаю то, что в моих силах», — сказал Кирилл.

А вот партнеры отдали должное россиянину.

«Невероятно, когда у тебя в команде есть такой талант, — сказал ветеран Маркус Фолиньо. — У него трудовая этика чернорабочего из чекинг-лайн, которому нужно пахать, а отношение к команде — как у капитана. Он особенный игрок, особенный парень. Двигатель нашей команды. Если ваш лучший игрок будет делать это каждый матч, все ребята, включая меня, вырвутся из неудачного периода. Кирилл — талантливый парень из России. Но он парень, который будет суперзвездой на долгое-долгое время».

«Он суперзвезда. Капризов — один из лучших игроков в лиге не просто так. Он контролирует игру для нас», — сказал Мэтт Болди.