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10:11 (мск), источник: Sport24

«Он суперзвезда». Капризов забил с пятака, отдал суперпас и грохнул очередной рекорд

Его не остановить.

Миннесота
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Источник: Reuters

«Миннесота Уайлд» не без труда разобралась с «Аризоной» (4:3), и одну из главных ролей в победе традиционно сыграл российский форвард «Дикарей» Кирилл Капризов.

На девятой минуте первого периода он открыл счет. «Миннесота» удачно поборолась в углу чужой зоны, шайба была доставлена на пятачок, откуда Кирилл точно выстрелил в касание. Россиянин продлил свою результативную серию до девяти матчей, что стало личным рекордом 25-летнего форварда.

Кроме этого, Капризов отдал результативный пас в эпизоде со вторым голом «Миннесоты», ассистировав Сэму Стилу. Кирилл отдал голевую передачу в восьмом матче подряд и повторил рекорд клуба, принадлежавший Джиму Дауду (сезон 2001/2002).

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Позже русский талант нарисовал еще одну голевую передачу и она получилась по-настоящему эстетской — ложное движение и классный перевод на Мэтта Болди. Красота!

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«Честно говоря, я не думаю о своей игре и не критикую себя, если все идет хорошо. Я просто играю, и пусть журналисты пишут о том, играю я лучше или хуже. Я сосредоточен на своей игре и просто делаю то, что в моих силах», — сказал Кирилл.

А вот партнеры отдали должное россиянину.

«Невероятно, когда у тебя в команде есть такой талант, — сказал ветеран Маркус Фолиньо. — У него трудовая этика чернорабочего из чекинг-лайн, которому нужно пахать, а отношение к команде — как у капитана. Он особенный игрок, особенный парень. Двигатель нашей команды. Если ваш лучший игрок будет делать это каждый матч, все ребята, включая меня, вырвутся из неудачного периода. Кирилл — талантливый парень из России. Но он парень, который будет суперзвездой на долгое-долгое время».

«Он суперзвезда. Капризов — один из лучших игроков в лиге не просто так. Он контролирует игру для нас», — сказал Мэтт Болди.

«Кирилл играет лучше? Но ведь Кирилл всегда хорошо играет, ведь правда? Он всегда ведет себя агрессивно. Он играет много минут, получает много особого внимания. Бывают матчи, когда мы ходим пешком, но у него такого просто не было. Он отдает все, что у него есть каждую игру. Он собирается набрать свои очки. Но что нам нравится, так это его упорство и решительность», — резюмировал главный тренер Дин Эвасон.

Миннесота
4:3
1:0, 1:1, 2:2
Аризона
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