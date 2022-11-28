Бывшая сотрудница «Ванкувера» обвинила клуб в дискриминации

Доэрри занимала пост аналитика и помощника видеотренера в «Ванкувере». В воскресенье вечером она выложила в своих соцсетях документ, в котором подробно рассказывается о её времени, проведённом в клубе, а также раскрываются все обстоятельства её увольнения. В документе указано, что она «подвергалась комплексной дискриминации в результате совокупного неблагоприятного воздействия ряда запрещённых оснований», в данном случае «пола, физических и умственных недостатков».

В частности, Доэрри пишет, что напрямую подчинялась помощнику генерального менеджера Эмили Кастонгей и именно она якобы стала причиной увольнения. При этом и клуб, и Кастонгей все обвинения отрицают.

«Я очень горжусь своей работой в “Ванкувер Кэнакс”, будучи хорошим лидером, человеком с высокими моральными качествами, всегда уважая и ставя своих коллег на первое место. Эти утверждения г-жи Доэрри абсолютно не соответствуют действительности, а её утверждения о том, что я ей говорила, ложны и неточны. К г-же Доэрри никогда не относились по принципу пола, умственной отсталости или физического состояния. Поскольку это юридический вопрос, я не буду делать никаких дальнейших комментариев и буду уважать процесс», — приводит слова Кастонгей Sportsnet.

Canucks Sports & Entertainment также опубликовала заявление, в котором говорится, что они как организация «категорически не согласны» с обвинениями: