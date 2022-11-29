Голевая передача Гаврикова и 34 сейва Тарасова не помогли «Коламбусу» одолеть «Вегас»

На 16-й минуте матча открыли счёт гости — шайбу забросил Вильям Карлссон. Ещё через минуту преимущество удвоил Уильям Каррье. На 34-й минуте Джонни Годро отыграл одну шайбу с передачи российского защитника Владислава Гаврикова. На 53-й минуте Бун Дженнер сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Решающий буллит был за Полом Коттером.



В составе хозяев на воротах стоял россиянин Даниил Тарасов, который совершил 34 сейва. Также за них играл российский форвард Егор Чинахов. Он результативными действиями не отметился.