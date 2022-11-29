Панарин снял с себя проклятье. Ему пришлось обидеть экс-партнера Овечкина

С момента прихода на должность главного тренера «Рейнджерс» Жерар Галлан ясно дал понять, что намерен строить игру вокруг Артемия Панарина. Об этом говорит и результативность российского форварда, и непосредственно сам Галлан. Именитый канадский специалист переворошил не одно сочетание в поиске идеальных партнеров для Хлебушка.

Этим наставник «Рейнджерс» занимается по сей день. С самого начала сезона Галлан использовал Панарина в одном звене с Винсентом Трочеком и попеременно — хоть и вынужденно — с Виталием Кравцовым и Алекси Лафренье. Остальную часть топ-6 нападения «синерубашечников» составляла тройка Крайдер — Зибанежад — Какко. Эти сочетания были мощными и по показателю ожидаемых голов (xG) являлись одними из лучших в НХЛ, но неэффективными. Одного создания моментов недостаточно, если нет завершения. По этой причине Галлан в начале ноября разбил привычные звенья и продолжил поиск новых комбинаций для Панарина, что сильно ударило по показателю xG. Вместе с этим, правда, снизилась и результативность Хлебушка — безголевая серия звездная россиянина составила 12 матчей подряд.

Новым вариантом Галлана стал перевод в звено Панарина Каапо Какко и Филипа Хитила, который до этого еще никогда не играл вместе с Артемием в одной тройке. Символично, что именно 23-летний чешский центрфорвард помог россиянину снять проклятье с отсутствием заброшенных шайб. Уже на второй минуте встречи с набравшим мощный ход «Нью-Джерси Девилз» Хитил после передачи К’Андре Миллера из глубины здорово разогнал атаку вдоль левого края и идеально выкатил шайбу под голевой бросок Хлебушка. Радость Артемия и заполненных трибун «Мэдисон Сквер Гарден» была если не запредельной, то близко к этому, чего не скажешь о голкипере «Девилз» Витеке Ванечеке, который накануне почти оформил «сухарь» в игре против своего бывшего клуба «Вашингтон Кэпиталз» и отразил все восемь бросков Александра Овечкина.

Не сдержал эмоций Ванечек: вратарь «Девилз» зачем-то ударил Трочека по лицу и оставил свою команду в меньшинстве.

Впрочем, на счастье Ванечека с реализацией «лишнего» у «Рейнджерс» по итогу возникли серьезные трудности, и лишь одна из пяти попыток большинства принесла хозяевам «Мэдисон Сквер Гарден» успех. И от этого впору злиться оппоненту Ванечека — Игорю Шестеркину.

Обладатель «Везина Трофи» — 2022 сегодня пропустил четыре шайбы из пяти, две из которых получились несколько курьезными. Например, бросок белорусского форварда «Девилз» Егора Шаранговича с разворота и с неудобной руки стал для российского вратаря настоящей неожиданностью. Не сориентировался Шестеркин и в эпизоде с четвертым голом «Нью-Джерси»: шайба после выстрела Майлза Вуда угодила в перекладину и пропала из поля зрения Шести, чем уверенно воспользовался Майкл Маклауд на добивании. Особенно остро на четвертый гол отреагировали прибывшие на гостевой матч фанаты «Девилз», скандировавшие провокационное «Ииигорь! Ииигорь!» в адрес россиянина. И хотя вряд ли сам Шестеркин обратил на это внимание, о своей игре он высказался слишком резко. Даже чересчур.

«Я опять сыграл дерьмово. Мне стыдно», — сказал Игорь, взяв на себя вину за поражение.

Но с этим утверждением сложно согласиться, все-таки Шести отразил уже дежурные для себя 33 броска и выручил во многих эпизодах, где ему не помогли защитники. Это отметили и болельщики «Рейнджерс», поддержавшие своего вратаря в соцсетях. Впереди у «синерубашечников» день на восстановление, после чего их ждет двойной спарринг с «Оттавой».