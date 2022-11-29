Русские оформили два хет-трика за один матч! Кучеров и Сергачев спасли «Тампу» фейерверком из голевых передач
Наши стали залогом успеха «Лайтнинг», а у Никиты отняли гол.
Наши стали залогом успеха «Лайтнинг», а у Никиты отняли гол.
Если бы не Стивен Стэмкос, забивший победный гол в ворота «Баффало» в овертайме, и набравший в матче с «Клинками» 4 очка, кто-то из россиян наверняка был бы главной звездой матча «Молний» против «Сэйбрз». Но в нынешних условиях Никите Кучерову и Михаилу Сергачеву, оформивших по ассистентскому хет-трику, пришлось уступить лавры главного героя капитана «Лайтнинг». У Стэмкоса теперь 999 очков за карьеру — следующий балл будет юбилейным.
В одном из эпизодов Кучеров вполне мог забить и сам (первоначально гол записали на его счет), но в итоге автором гола все же стал канадец Брэйден Хэгел. В другом моменте судьи придумали «мусорное» удаление для россиянина, выписав атаку на вратаря, хотя его самого не по правилам толкал на голкипера Расмус Далин.
Что касается статистических «плюшек», то для Никиты были и такие. Кучеров сделал 24 голевые передачи в 21 матче сезона, и для крайнего нападающего это близко к рекорду лиги. Больше всех за такой отрезок пасовал Дэйл Тейлор в сезоне 1981/1982 — у него 28 результативных передач. По 27 у Майка Босси и Мишеля Гуле, 26 — у Сергея Макарова, Марка Рекки, Ягра и Рантанена, 25 — у Рича Брауна.
Что касается гонки бомбардиров нынешнего сезона, то Никита Кучеров вышел на третье место — у него 34 очка. На два балла больше у Коннора Макдэвида, на один — у Джейсона Робертсона.