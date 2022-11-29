Русские оформили два хет-трика за один матч! Кучеров и Сергачев спасли «Тампу» фейерверком из голевых передач

Если бы не Стивен Стэмкос, забивший победный гол в ворота «Баффало» в овертайме, и набравший в матче с «Клинками» 4 очка, кто-то из россиян наверняка был бы главной звездой матча «Молний» против «Сэйбрз». Но в нынешних условиях Никите Кучерову и Михаилу Сергачеву, оформивших по ассистентскому хет-трику, пришлось уступить лавры главного героя капитана «Лайтнинг». У Стэмкоса теперь 999 очков за карьеру — следующий балл будет юбилейным.

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В одном из эпизодов Кучеров вполне мог забить и сам (первоначально гол записали на его счет), но в итоге автором гола все же стал канадец Брэйден Хэгел. В другом моменте судьи придумали «мусорное» удаление для россиянина, выписав атаку на вратаря, хотя его самого не по правилам толкал на голкипера Расмус Далин.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NR5oxGK4g7A" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается статистических «плюшек», то для Никиты были и такие. Кучеров сделал 24 голевые передачи в 21 матче сезона, и для крайнего нападающего это близко к рекорду лиги. Больше всех за такой отрезок пасовал Дэйл Тейлор в сезоне 1981/1982 — у него 28 результативных передач. По 27 у Майка Босси и Мишеля Гуле, 26 — у Сергея Макарова, Марка Рекки, Ягра и Рантанена, 25 — у Рича Брауна.