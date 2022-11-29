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15:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский игрок НХЛ ответил на вопрос о получении гражданства США

Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников ответил на вопрос о получении гражданства США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Источник: Reuters

«Да нет, не собираюсь. А смысл?» — заявил хоккеист. Он отметил, что прожил в США не так много времени, как его соотечественники Александр Овечкин и Евгений Малкин, имеющие американские паспорта.

Свечников добавил, что на 100 процентов чувствует себя русским. «Туда [в США] я приезжаю играть в хоккей, делаю свою работу. В Россию приезжаю сразу после сезона, чувствую себя дома», — поделился он.

Свечников выступает за «Каролину» с 2018 года. В текущем сезоне россиянин отметился 13 заброшенными шайбами и девятью результативными передачами в 22 матчах.

Ранее российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов также заявил, что не рассматривает возможность получения американского гражданства.

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