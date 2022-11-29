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18:32 (мск), источник: Sport24

«Панарин — скис, его не могут зажечь даже молодые». На Бродвее критикуют русского бомбардира

Хлебушку не с кем играть — главную звезду ставят с неопытной молодежью.

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
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Источник: nhl.com

Карусель состава продолжает вращаться для «Нью-Йорк Рейнджерс» — команды, которая в нынешнем сезоне должна была выстрелить. Поиск правильных комбинаций для главного тренера Жерара Галлана — загадка, которую ему еще предстоит решить.

В центре дискуссии Артемий Панарин.

31-летний форвард не только самый высокооплачиваемый игрок «Синих рубашек». Он также один из их самых важных игроков команды, с которым связывают будущее «Рейнджерс». Это делало его неудачную серию из 12 игр без голов насущной проблемой перед матчем с набирающими силу «Нью-Джерси Дэвилз».

За отрезок в дюжину матчей без голов Панарин сделал только четыре передачи при игре пять на пять, вызвав логичное недовольство болельщиков.

И вместе с Панариным «застряли» и сами «Рейнджеры». В 10 последних матчах было одержано только 4 победы, а результативность изрядно хромала. По данным Evolving Hockey, в своих первых 11 матчах сезона до 3 ноября «Рейнджеры» зафиксировали результат в 6 побед, 3 поражения в основное время и 2 проигрыша в овертайме/по буллитам, продемонстрировав один из лучших показателей ожидаемых голов в НХЛ — 56,63%. Но после этого что-то сломалось: 4 победы в 11 матчах и 49% ожидаемых голов.

Следует отметить, что падение началось незадолго до того, как Галлан начал постоянно жонглировать своими звеньями. Начиная с поражения от «Нью-Йорк Айлендерс» 8 ноября, он разбил шестерку лидеров Криса Крайдера, Мики Зибанежада и Каапо Какко, а также переставил игроков из сочетания Панарина, Винсента Трочека и Алексиса Лафренье.

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Основные цифры показывают, что эти комбинации были лучшими, которые когда-либо пробовали «Рейнджеры». По данным портала Мoneypuck, трио Крайдер — Зибанежад -Какко по-прежнему занимает второе место в лиге среди линий, которые провели не менее 100 минут вместе (65,9% xGF). Проблема была в том, что они неважно преобразовали все это время владения шайбой в забитые голы — их было лишь четыре.

«Были матчи, в которых у нас было так много моментов! Нам просто нужно было найти способ забить несколько голов. Я думаю, что Мика не забил ни одного гола при счете пять на пять, когда я находился на льду, поэтому я понимаю решение разъединить нас. Меня убрали, потому что мы не забили достаточно голов, но я думаю, что мы играли очень хорошо. Мне понравилось играть с ними», — сказал Каапо Какко.

Но текущий приоритет Галлана — найти искру для Панарина, который начал сезон, набрав 16 очков в своих первых 10 матчах, но с тех пор у него что-то забарахлило. Теперь тренер обратится к Филипу Хитилу и Какко, чтобы вытащить номер 10 из его небольшого спада.

«Панарин скис, его вряд ли смогут зажечь даже молодые. А от него зависит очень многое в команде», — говорил в радиоэфире обозреватель New York Post Ларри Брукс. Но тренерский штаб «Рейнджерс» с этим был не согласен.

«Панарин и молодые партнеры? Это хорошая возможность», — сказал Галлан до матча с «Нью-Джерси». В нем Панарин забил, но «Рейнджеры» все равно проиграли (3:5).

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Ход поставить Хлебушка с янгстерами был интригующим, потому что у Хитила никогда не было реальной возможности сыграть с Панариным раньше. Последние несколько сезонов он не мог конкурировать с Райаном Строумом, который «центрил» Панарина и поэтому чех оставался на третьей линии. После того, как прошлым летом Винсент Трочек подписал семилетний контракт на $ 39 млн, шансы Хитила еще сильнее понизились. Но деньги не должны были диктовать эти решения, а чех играл достаточно хорошо, чтобы заслужить внимание. Его средний показатель в 0,625 очков за игру в равных составах был лучшим в команде среди нападающих.

Какко не был таким эффективным, набрав всего восемь очков (четыре гола и четыре передачи) в 22 играх. 21-летний финн был в состоянии забить несколько раз за последние матчи, но его, как говорят североамериканцы, «укусила змея». Большинство бросков Какко с близкого расстояния либо были остановлены хорошо сыгравшими вратарями, либо не попали в цель.

Тем не менее его 27 голевых моментов при игре пять на пять были вторым показателем в команде, и Галлан уверенность, что голы к Какко придут.

«Мы все разочарованы тем, что он никак не может забить в завершении атаки. Но знаете что? Он еще молодой парень. Он создает эти моменты, а это то, что тренер хочет видеть», — заявил Галлан.

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В итоге план тренера сработал. Хитил в первой же смене отправил Панарина на свидание с вратарем «Нью-Джерси» и безголевая серия Артемия прервалась на цифре в 12 матчей. Но выиграть это «Рейнджерам» не помогло, а это значит, что Панарину предстоит играть с еще большей отдачей, да и новые перемены в сочетаниях не исключены. Чем больше «Рейнджерс» будет проигрывать, тем сильнее будут метания Галлана, который уже может начать волноваться относительно возможного увольнения.

Максим Замятин

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