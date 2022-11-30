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08:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Капитан «Баффало» назвал Кучерова грязным хоккеистом

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Нападающий и капитан «Баффало Сейбрз» Кайл Окпосо считает, что российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров является потрясающим хоккеистом, но при этом осознанно позволяет себе грязную игру.

Баффало
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Источник: Reuters

Во вторник «Тампа» обыграла «Баффало» со счетом 6:5. Кучеров записал на свой счет три результативные передачи. В конце третьего периода россиянин сфолил на голкипере «Сейбрз» Укко-Пекке Луукконене, в результате чего произошла стычка с защитником «Баффало» Расмусом Далином.

«Это грязная игра. Очевидно, что он потрясающий игрок, но при этом он позволяет себе играть грязно. Это то, каков он. Ты знаешь, что собираешься получить, а он иногда срывается с цепи, иногда позволяет себе некоторые вольности. Мы еще сыграем против этих ребят, но, да, мы разочарованы. Я про то, что они говорят, что его затолкали в ворота, это вранье. Он ехал именно туда, он знал, что будет делать», — цитирует Окпосо Buffalo Hockey Beat.

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Баффало
5:6ОТ
2:2, 1:1, 2:2
Тампа-Бэй
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