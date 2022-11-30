Капитан «Баффало» назвал Кучерова грязным хоккеистом

«Это грязная игра. Очевидно, что он потрясающий игрок, но при этом он позволяет себе играть грязно. Это то, каков он. Ты знаешь, что собираешься получить, а он иногда срывается с цепи, иногда позволяет себе некоторые вольности. Мы еще сыграем против этих ребят, но, да, мы разочарованы. Я про то, что они говорят, что его затолкали в ворота, это вранье. Он ехал именно туда, он знал, что будет делать», — цитирует Окпосо Buffalo Hockey Beat.