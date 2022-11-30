Гол и передача Свечникова принесли «Каролине» победу над «Питтсбургом»

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0). В составе победителей шайбы в основное время забросили Мартин Нечас (26-я минута) и российский нападающий Андрей Свечников (38), признанный третьей звездой матча. Автором победного гола в овертайме стал Бретт Песке (63), которому ассистировал Свечников. У «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби (5) и Джейк Гюнцель (60).