Гол и передача Свечникова принесли «Каролине» победу над «Питтсбургом»
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0). В составе победителей шайбы в основное время забросили Мартин Нечас (26-я минута) и российский нападающий Андрей Свечников (38), признанный третьей звездой матча. Автором победного гола в овертайме стал Бретт Песке (63), которому ассистировал Свечников. У «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби (5) и Джейк Гюнцель (60).
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес один бросок в створ ворот, совершил два силовых приема и очков не набрал. Голкипер «Каролины» Петр Кочетков отразил 30 бросков из 32.