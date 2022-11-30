Форвард «Вашингтона» Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов на выезде в НХЛ

ТАСС, 30 ноября. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в выездных матчах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В гостевом матче с «Ванкувером» Овечкин забросил две шайбы в первом периоде, «Вашингтон» ведет со счетом 3:1. Благодаря дублю 37-летний российский форвард обошел Гретцки по количеству гостевых голов, на его счету стало 403 шайбы.