Овечкин — зверь! Обставил Гретцки за 6 минут, лишив легенду НХЛ одного из великих рекордов

«О нет!», — выдохнул главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро, когда перед матчем с «Вашингтоном» ему напомнили, что Александр Овечкин находится в одном шаге от повторения рекорда Уэйна Гретцки по выездным шайбам. Будро понимал, что это не сулит его команде ничего хорошего. Всё-таки он сам в своё время пять лет тренировал Великую Восьмёрку и из первых рук знает, какая это сокрушительная машина по забиванию голов. И боялся он не зря.

Ови не стал томить всех в ожидании и одним махом повторил не один, а сразу два рекорда великих хоккеистов. На шестой минуте игры он пошёл в прессинг, обокрал Куинна Хьюза за воротами «Ванкувера» и махнул по шайбе мимо Спенсера Мартина в сетку.

Благодаря этому Овечкин повторил достижение Яромира Ягра по количеству первых голов в матче — теперь у обоих по 135. А бедняга Мартин стал 165-й вратарской жертвой россиянина в НХЛ. «Великий», — отреагировали в соцсетях Sportsnet, но на этом Овечкин решил не останавливаться.

Всего шесть с небольшим минут ему потребовалось, чтобы побить рекорд Гретцки по выездным голам. Это была классическая пушка из круга вбрасывания — шайба просочилась сквозь Мартина в сетку. 403 гола на выезде — ни один хоккеист в мире не забивал в НХЛ больше. Фантастика!

Помимо основной гонки, Ови также нацелен на рекорд Гретцки по матчам с двумя или более голами. Он уже идёт вторым в истории со 160 такими встречами, до Уэйна осталось провести ещё 29 матчей с как минимум дублями. Уже стало привычным, что Овечкин в 37 лет продолжает подниматься к вершинам, которые ещё пару лет казались незыблемыми, но это не перестаёт восхищать.

Овечкин мог оформить и хет-трик, но несколько раз его опасные броски останавливал вратарь. Также была перекладина, а в самой концовке встречи Александр промахнулся на какие-то сантиметры, бросая из своей зоны по пустым воротам.

В великой гонке Ови приблизился к Горди Хоу на расстояние в восемь шайб — сейчас у капитана «Вашингтона» 793 гола. Нападающего «Ванкувера» Андрея Кузьменко перед матчем спросили про его знаменитого соотечественника, и тот выразил уверенность, что догнать Гретцки для Ови будет раз плюнуть: «Овечкин — легенда в России и в НХЛ. Прекрасный игрок, лучший в мире. До рекорда 103 гола? А, ну для Овечкина это легко».

Уже не 103, а 101. Вечный рекорд всё ближе.