Сергей Бобровский пропустил шесть голов в матче с «Калгари»

Хоккей, НХЛ, Неделя 930.11.2022, 05:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Saddledome, 17806 зрителей
|Даниэл Владарж
|Сергей Бобровский(Сергей Бобровский)
|02:01
|Блэйк Коулмэн
|03:05
|Диллон Дюбе(Эндрю Манджапане)
|07:54
|Радко Гудас
|09:21
|Джонатан Юбердо(Тайлер Тоффоли, Расмус Андерссон)
|12:03
|Расмус Андерссон(Ноа Хэнифин, Диллон Дюбе)
|18:52
|Мэттью Ткачак
|26:04
|Командный штраф
|29:54
|Ник Казинс(Аарон Экблад, Густав Форслинг)
|30:55
|Назем Кадри
|33:21
|Радко Гудас
|35:29
|Бретт Ритчи(Маккензи Уигар, Тревор Льюис)
|36:55
|Сэм Райнхарт(Антон Лунделл, Марк Стаал)
|38:19
|Джонатан Юбердо
|38:19
|Патрик Хернквист
|44:58
|Майкл Стоун
|44:58
|Райан Ломберг
|51:35
|Джош Махура
|55:22
|Тайлер Тоффоли(Джонатан Юбердо)
|58:54
|Эндрю Манджапане(Ноа Хэнифин, Диллон Дюбе)
|59:20
|Майкл Стоун
Джонатан Юбердо (Калгари), Расмус Андерссон (Калгари), Даниэл Владарж (Калгари)
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0