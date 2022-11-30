Сергей Бобровский пропустил шесть голов в матче с «Калгари»

На 4-й минуте матча открыли счёт Диллон Дюбе. А через шесть минут Джонатан Юбердо удвоил преимущество своей команды. На 13-й минуте ворота гостей поразил ещё и Расмус Андерссон.

На 30-й минуте Ник Казинс отыграл одну шайбу, но спустя шесть минут Бретт Ритчи опять вернул разницу голов в этом матче. Через минуту за гостей отличился Сэм Райнхарт. Далее забил Тайлер Тоффоли на 53-й минуте. Итоговый счёт на табло установил Эндрю Манджапане на 59-й минуте.