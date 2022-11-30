9:8! «Сиэтл» перестрелял «Лос-Анджелес», пять игроков набрали по три очка
«Сиэтл» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 9:8 ОТ.
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«Сиэтл» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 9:8 ОТ.
В составе «Кракен» три очка набрали Александер Веннберг, Джастин Шульц и Джордан Эберле. У «Кингз» — Дрю Даути и Кевин Фиала, который записал на свой счет 4 ассиста.
Победную шайбу забил Андре Бураковски, который реализовал большинство у «Кракен».
«Сиэтл» с 31 очком занимает второе место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» с 28 очками — на 5-й строчке Запада.