Хоккеист «Питтсбурга» Летанг перенес второй инсульт

ТАСС, 30 ноября. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Крис Летанг перенес инсульт. Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.

«Крис сообщил о симптомах персоналу в понедельник и был немедленно доставлен в больницу для тестирования. Результаты тестов были шокирующими, но у Криса все хорошо, мы благодарны врачам. Он является настоящим воином на льду, но прежде всего он сын, отец, муж и друг, его здоровье — наш приоритет номер один», — сказал генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл.

Хекстолл заявил, что Летанг выбыл на неопределенный срок. Летанг перенес инсульт в 2014 году, тогда он пропустил более двух месяцев.