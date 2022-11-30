Хоккеист «Питтсбурга» Летанг перенес второй инсульт
Защитник выбыл на неопределенный срок.
Защитник выбыл на неопределенный срок.
ТАСС, 30 ноября. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Крис Летанг перенес инсульт. Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.
«Крис сообщил о симптомах персоналу в понедельник и был немедленно доставлен в больницу для тестирования. Результаты тестов были шокирующими, но у Криса все хорошо, мы благодарны врачам. Он является настоящим воином на льду, но прежде всего он сын, отец, муж и друг, его здоровье — наш приоритет номер один», — сказал генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл.
Хекстолл заявил, что Летанг выбыл на неопределенный срок. Летанг перенес инсульт в 2014 году, тогда он пропустил более двух месяцев.
Летангу 35 лет, он выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли, всего в НХЛ он провел 962 матча, в которых забросил 145 шайб и отдал 517 голевых передач. В текущем сезоне защитник сыграл 21 матч, забросил 1 шайбу и отдал 11 результативных передач.