23 сейва Ильи Самсонова помогли «Торонто» одолеть «Сан-Хосе»

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 25-й минуте счёт открыл Остон Мэттьюс. Уже через три минуты сравнял Мэтт Ньето. На 58-й минуте вывел хозяев вновь вперёд Пьер Энгвалль. На 59-й минуте точку поставил Митчелл Марнер.

Российский голкипер победителей Илья Самсонов совершил 23 сейва. Россияне Евгений Свечников и Александр Барабанов у гостей очки не набрали.

В параллельном матче в Детройте «Детройт Ред Уингз» принимал «Баффало Сэйбрз». В этом матче победу одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.