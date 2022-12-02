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09:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голевой пас Василевского помог «Тампе» обыграть «Филадельфию»

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Тампа-Бэй
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Источник: AP 2022

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Ник Пол (17-я и 28-я минуты), еще по одной шайбе забросили Росс Колтон (40) и Иэн Коул (50). У «Филадельфии» автором единственного гола стал Трэвис Конечны (52).

Российские нападающие «Тампы» Никита Кучеров и Владислав Наместников, а также защитник Михаил Сергачев очков не набрали. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 21 бросок из 22 и стал автором одного голевого паса. Защитники «Филадельфии» Иван Проворов и Егор Замула результативными действиями не отметились.

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, сделав голевую передачу, набрал 1000-е очко в карьере и стал первым игроком в истории франшизы, кому удалось достичь этой отметки. Канадец является лучшим бомбардиром и снайпером «Лайтнинг». Также Стэмкос стал 95-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1000 очков, и 48-м, кто добился этого в составе одного клуба.

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Филадельфия
1:4
0:1, 0:2, 1:1
Тампа-Бэй
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