Команда Овечкина развалилась под натиском вчерашних новичков. Ови отдал две передачи, но этого было мало
«Сиэтл» забрал матч на седьмой секунде овертайма.
«Сиэтл» забрал матч на седьмой секунде овертайма.
«Вашингтон» приехал в гости к «Сиэтлу» после эффектной победы над «Ванкувером» со счетом 5:1, когда Александр Овечкин оформил голевой дубль и обогнал Уэйна Гретцки по шайбам, заброшенным на выезде. Недавние новички лиги из «Кракен» в нынешнем сезоне играют намного лучше, чем в дебютном — команда идет на втором месте в Тихоокеанском дивизионе, а в предыдущих 13 матчах было одержано 11 побед.
Одной из звезд «Кракен» является бывший форвард «Столичных» Андре Бураковски, и вышло так, что швед поучаствовал в двух из трех шайб «Сиэтла», огорчив бывших одноклубников.
Овечкин тоже старался, но отличиться так же, как и с «Кэнакс» ему не удалось — вместо голевого дубля последовал ассистентский. Поначалу ничто не предвещало для «Кэпиталз» особых проблем: в середине первого периода Овечкин попытался выстрелить в касание со средней дистанции, но соперник успел накрыть россиянина, который не попал по шайбе. Однако она удачно отскочила к Мартину Фехервары, который вколотил ее в сетку ворот Филиппа Грубауэра.
Ещё семь минут спустя Овечкин и Маркус Юханссон «сделали» гол для Конора Шири, которого вывели на обескураженного вратаря прямо на пятачок. Шири не имел права промахнуться и свою задачу выполнил достойно, увеличив преимущество «Вашингтона».
Однако довести дело до победы «Вашингтону» не удалось. Во втором периоде Джейден Шварц одну шайбу отыграл, в концовке третьего Янни Гурд обескуражил «Столичных» и сравнял счет, а уже на седьмой секунде овертайма «Кракен» праздновал победу после броска Мэтти Бениерса.
Результат мог бы быть другим, если бы во втором периоде Грубауэр не украл гол у Евгения Кузнецова, имевшего прекрасный момент, но челябинец проиграл дуэль голкиперу. Удивительно, но «Вашингтон» ни разу не побеждал в нынешнем сезоне, если забивал менее трех раз.
Михаил Замятин