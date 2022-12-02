Команда Овечкина развалилась под натиском вчерашних новичков. Ови отдал две передачи, но этого было мало

«Вашингтон» приехал в гости к «Сиэтлу» после эффектной победы над «Ванкувером» со счетом 5:1, когда Александр Овечкин оформил голевой дубль и обогнал Уэйна Гретцки по шайбам, заброшенным на выезде. Недавние новички лиги из «Кракен» в нынешнем сезоне играют намного лучше, чем в дебютном — команда идет на втором месте в Тихоокеанском дивизионе, а в предыдущих 13 матчах было одержано 11 побед.

Одной из звезд «Кракен» является бывший форвард «Столичных» Андре Бураковски, и вышло так, что швед поучаствовал в двух из трех шайб «Сиэтла», огорчив бывших одноклубников.

Овечкин тоже старался, но отличиться так же, как и с «Кэнакс» ему не удалось — вместо голевого дубля последовал ассистентский. Поначалу ничто не предвещало для «Кэпиталз» особых проблем: в середине первого периода Овечкин попытался выстрелить в касание со средней дистанции, но соперник успел накрыть россиянина, который не попал по шайбе. Однако она удачно отскочила к Мартину Фехервары, который вколотил ее в сетку ворот Филиппа Грубауэра.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tgnKdLWm_sM" title="ОВЕЧКИН хотел зарядить по воротам, но промахнулся по шайбе - заработал голевой пас (1.12.22)" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ещё семь минут спустя Овечкин и Маркус Юханссон «сделали» гол для Конора Шири, которого вывели на обескураженного вратаря прямо на пятачок. Шири не имел права промахнуться и свою задачу выполнил достойно, увеличив преимущество «Вашингтона».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JbjRC1zKu1o" title="ОВЕЧКИН и Йоханссон НАРИСОВАЛИ ГОЛ для Шири в матче с «Сиэтлом» (1.12.22)" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако довести дело до победы «Вашингтону» не удалось. Во втором периоде Джейден Шварц одну шайбу отыграл, в концовке третьего Янни Гурд обескуражил «Столичных» и сравнял счет, а уже на седьмой секунде овертайма «Кракен» праздновал победу после броска Мэтти Бениерса.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sSmUFhxTGiQ" title="GOTTA SEE IT: Matty Beniers Scores Seven Seconds Into OT To Push Kraken Win Streak To Seven Games" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Результат мог бы быть другим, если бы во втором периоде Грубауэр не украл гол у Евгения Кузнецова, имевшего прекрасный момент, но челябинец проиграл дуэль голкиперу. Удивительно, но «Вашингтон» ни разу не побеждал в нынешнем сезоне, если забивал менее трех раз.