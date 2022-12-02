Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
Торпедо
10
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Аризона
53
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Флорида
15
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Вашингтон
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Монреаль
12
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Анахайм
50
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Эдмонтон
53
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Каролина
46
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Колорадо
46
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Нэшвилл
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Вегас
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Тампа-Бэй
14
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Лос-Анджелес
Аризона
53
06:00
Ванкувер
Флорида
15
06:00
Сиэтл
Вашингтон
ОТ
32
05:00
Калгари
Монреаль
12
04:30
Даллас
Анахайм
50
04:00
Миннесота
Эдмонтон
53
04:00
Сент-Луис
Каролина
46
03:00
Баффало
Колорадо
46
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:54 (мск), источник: Sport24

Команда Овечкина развалилась под натиском вчерашних новичков. Ови отдал две передачи, но этого было мало

«Сиэтл» забрал матч на седьмой секунде овертайма.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Вашингтон» приехал в гости к «Сиэтлу» после эффектной победы над «Ванкувером» со счетом 5:1, когда Александр Овечкин оформил голевой дубль и обогнал Уэйна Гретцки по шайбам, заброшенным на выезде. Недавние новички лиги из «Кракен» в нынешнем сезоне играют намного лучше, чем в дебютном — команда идет на втором месте в Тихоокеанском дивизионе, а в предыдущих 13 матчах было одержано 11 побед.

Одной из звезд «Кракен» является бывший форвард «Столичных» Андре Бураковски, и вышло так, что швед поучаствовал в двух из трех шайб «Сиэтла», огорчив бывших одноклубников.

Овечкин тоже старался, но отличиться так же, как и с «Кэнакс» ему не удалось — вместо голевого дубля последовал ассистентский. Поначалу ничто не предвещало для «Кэпиталз» особых проблем: в середине первого периода Овечкин попытался выстрелить в касание со средней дистанции, но соперник успел накрыть россиянина, который не попал по шайбе. Однако она удачно отскочила к Мартину Фехервары, который вколотил ее в сетку ворот Филиппа Грубауэра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ещё семь минут спустя Овечкин и Маркус Юханссон «сделали» гол для Конора Шири, которого вывели на обескураженного вратаря прямо на пятачок. Шири не имел права промахнуться и свою задачу выполнил достойно, увеличив преимущество «Вашингтона».

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако довести дело до победы «Вашингтону» не удалось. Во втором периоде Джейден Шварц одну шайбу отыграл, в концовке третьего Янни Гурд обескуражил «Столичных» и сравнял счет, а уже на седьмой секунде овертайма «Кракен» праздновал победу после броска Мэтти Бениерса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результат мог бы быть другим, если бы во втором периоде Грубауэр не украл гол у Евгения Кузнецова, имевшего прекрасный момент, но челябинец проиграл дуэль голкиперу. Удивительно, но «Вашингтон» ни разу не побеждал в нынешнем сезоне, если забивал менее трех раз.

Михаил Замятин

Читайте также
Сиэтл
3:2ОТ
0:2, 1:0, 1:0
Вашингтон
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Олимпийская чемпионка случайно засветила грудь на публике. С нее предательски слетело платье: пикантные фото
Самая красивая гольфистка похвасталась пышной грудью на видео, предложив подписчикам выбрать ее лучший образ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь