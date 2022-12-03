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09:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рейнджерс» упустили победу над «Оттавой», у Кравцова первый гол в сезоне

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Рейнджерс
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Источник: AP 2022

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0). В составе победителей в основное время отличились Тим Штюльце (33-я минута) и Брэди Ткачак (60), оформивший хет-трик Горди Хоу с голом, результативной передачей и участием в драке. Решающую шайбу в овертайме забросил Ткачак (65), признанный первой звездой матча. У хозяев отметились российский нападающий Виталий Кравцов (11), который забросил свою дебютную шайбу в сезоне и третью в карьере в НХЛ, и Мика Зибанежад (47).

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей, которая стала для него 20-й в сезоне. Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 37. Защитники «Оттавы» Артем Зуб и Никита Зайцев очков не набрали.

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Рейнджерс
2:3ОТ
1:0, 0:1, 1:1
Оттава
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