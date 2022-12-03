«Рейнджерс» упустили победу над «Оттавой», у Кравцова первый гол в сезоне

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0). В составе победителей в основное время отличились Тим Штюльце (33-я минута) и Брэди Ткачак (60), оформивший хет-трик Горди Хоу с голом, результативной передачей и участием в драке. Решающую шайбу в овертайме забросил Ткачак (65), признанный первой звездой матча. У хозяев отметились российский нападающий Виталий Кравцов (11), который забросил свою дебютную шайбу в сезоне и третью в карьере в НХЛ, и Мика Зибанежад (47).