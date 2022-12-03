Передача Гаврикова помогла «Коламбусу» обыграть «Виннипег»

Встреча, которая состоялась в Виннипеге, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Патрик Лайне (7-я и 24-я минуты), еще по шайбе забросили Эрик Гудбрансон (11) и Густав Нюквист (33). У «Джетс» автором единственного гола стал Пьер-Люк Дюбуа (56).

Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов нанес два броска в створ ворот и очков не набрал. Защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков отметился голевой передачей, которая стала для него 55-й в карьере в НХЛ.