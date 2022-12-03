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09:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передача Гаврикова помогла «Коламбусу» обыграть «Виннипег»

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» обыграли «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Виннипеге, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Патрик Лайне (7-я и 24-я минуты), еще по шайбе забросили Эрик Гудбрансон (11) и Густав Нюквист (33). У «Джетс» автором единственного гола стал Пьер-Люк Дюбуа (56).

Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов нанес два броска в створ ворот и очков не набрал. Защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков отметился голевой передачей, которая стала для него 55-й в карьере в НХЛ.

«Коламбус» прервал серию поражений, которая составила три матча подряд. «Виннипег» впервые проиграл после серии из трех побед.

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1:4
0:2, 0:2, 1:0
Коламбус
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