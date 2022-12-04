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09:03 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Вашингтона» Овечкин провел 1300-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

ТАСС, 4 декабря. «Калгари» в воскресенье победил «Вашингтон» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

Заброшенными шайбами в составе канадской команды отметились Блейк Коулман (18-я минута), Эндрю Мэнджапани (22, 55), Адам Ружичка (54) и Элиас Линдхольм (60), у «Вашингтона» отличились Конор Шири (20) и Джон Карлсон (59).

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счет результативный пас, всего в нынешнем сезоне он набрал 17 очков (3 шайбы + 14 передач).

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел 1300-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, среди россиян она занимает третье место по этому показателю. Лидером является Алексей Ковалев (1 316 матчей), вторым идет Сергей Гончар (1 301). Рекордсменом лиги по количеству матчей является канадец Патрик Марло (1 779).

«Вашингтон» занимает 6-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 24 очка в 26 играх. «Калгари» располагается на 5-й строчке в таблице Тихоокеанского дивизиона с 25 очками в 24 матчах.

В следующей встрече канадская команда примет «Аризону» 6 декабря, «Вашингтон» в этот же день на выезде сыграет с «Эдмонтоном».

В других матчах игрового дня «Чикаго» на выезде победил «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2), американский форвард победившей команды Патрик Кейн забросил шайбу и отдал две передачи, доведя общее количество набранных очков в НХЛ до 1 200 (434+766). По этому показателю он занимает второе место в истории команды, уступая канадцу Стэну Миките (1 467). Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин в матче отдал две результативные передачи.

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Первую шайбу в сезоне забросил форвард «Тампы» Владислав Наместников, он отличился в домашней игре против «Торонто» (4:3 ОТ). Голом в этой игре отметился и нападающий хозяев Никита Кучеров, результативный пас записал на свой счет защитник Михаил Сергачев. Форвард «Монреаля» Евгений Дадонов в матче против «Эдмонтона» (3:5) забросил вторую шайбу в сезоне.

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«Питтсбург» дома победил «Сент-Луис» (6:2), на счету российского форварда хозяев Евгения Малкина три результативные передачи. В составе проигравших шайбы забросили нападающие Павел Бучневич и Владимир Тарасенко.

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«Сан-Хосе» на выезде проиграл «Оттаве» (2:5), форвард проигравших Александр Барабанов отметился точным пасом, «Детройт» дома уступил «Вегасу» (1:4). «Бостон» продлил рекордную серию домашних побед до 14 матчей, обыграв действующего обладателя Кубка Стэнли «Колорадо» (5:1).

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Калгари
5:2
1:1, 1:0, 3:1
Вашингтон
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