Что же вытворяет невероятный Капризов! Снова забил, продлил мощную серию до 12 матчей и эффектно исполнил буллит

Сидни Кросби:

«Что я ценю в его игре? Все. Его бросок, его катание, то, как он видит лед. Он действительно всесторонний игрок. Он может создавать различными способами. Вот почему он добился такого большого успеха. Я играл против него и наблюдал за ним, у него действительно нет никаких слабостей. Он может забить издалека, он может обыгрывать парней один на один, а когда ему нужно сделать передачу и кто-то открыт, он может отправить шайбу на чей-то крюк. Так что он опасен во всем».

Нэтан Маккиннон:

«Он все делает хорошо. Многие российские игроки очень подвижны — Кучеров, Панарин. Кажется, что в их теле нет напряжения. Вот как это выглядит и у него. То, как он двигается. Его бросок. Он потрясающий. Мне очень нравится наблюдать за его игрой. Он определенно один из игроков, за которыми я больше всего люблю наблюдать в лиге».

Возможно, вы немного удивитесь, но обе цитаты канадских суперзвезд Национальной хоккейной лиги относятся к форварду «Миннесота Уайлд» Кириллу Капризову. Удивитесь, потому что сибиряк провел за океаном лишь два с небольшим сезона, но, судя по тому, что говорят о нем тренеры, болельщики, партнеры и соперники, завоевал очень внушительный авторитет.

Начиная с середины ноября 2022 года, Капризов укрепляет этот авторитет очень крутой серией. В ночь с воскресенья на понедельник он забил в игре с «Далласом» и эта игра стала 12-й (!) подряд, в которой Кирилл набирал очки — феноменальный результат. Шайба россиянина стала первой в этом гиперрезультативном матче — в концовке первого периода он получил передачу в левом круге вбрасывания, сделал короткую паузу и нашел брешь в ближнем углу ворот «Старз».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/b8PzLVr7TiQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После перерыва хозяева отыгрались, но затем пропустили впечатляющий рывок гостей — «Миннесота» забил четырежды подряд и, казалось, обеспечила себе результат. Не тут-то было: «Даллас» ответил аналогичной серией голов и сравнял счет за 131 секунды до сирены.

Пришлось играть овертайм, а затем и бросать буллиты, где Капризов эффектно уложил шайбу под перекладину, а победной для гостей стала попытка Фредерика Годро.

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«Миннесота» победила в четвертый раз подряд и поднялась на шестое место в Западной конференции, а ее русская звезда продолжает прогрессировать. Капризов снова идет на лучший сезон в карьере, впрочем, на его третий год пребывания в Америке такая статистика уже мало кого удивляет:

Сезон-20/21: 24 матча, 7 голов, 20 очков.

Сезон-21/22: 24 матча, 9 голов, 29 очков.