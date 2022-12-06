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09:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сент-Луис» в НХЛ

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами и помог своей команде обыграть «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Рейнджерс
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Источник: Reuters

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:4 (2:1, 1:3, 3:0) в пользу хозяев. Панарин ассистировал Адаму Фоксу (20-я минута) и Винсенту Трочеку (22), также у победителей отличились Брэйден Шнайдер (18), К’Андре Миллер (45), Алексис Лафренье (49) и Крис Крайдер (55). У гостей шайбы забросили россияне Павел Бучневич (19) и Владимир Тарасенко (21), а также Джордан Кайру (32), которому ассистировал Иван Барбашев, и Райан О’Райли (33).

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил в матче 25 бросков из 29.

В другом матче дня хоккеисты «Филадельфии Флайерз» обыграли дома «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:3 (2:1, 1:0, 2:2). У хозяев голевой передачей отметился российский защитник Иван Проворов, а российский вратарь гостей Александр Георгиев сделал 29 сейвов.

В еще одной встрече «Бостон Брюинз» отыгрался с 0:3 против «Вегас Голден Найтс», но все же уступил на своем льду по буллитам — 3:4 (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, 0:1).

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Рейнджерс
6:4
2:1, 1:3, 3:0
Сент-Луис
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