Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сент-Луис» в НХЛ

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:4 (2:1, 1:3, 3:0) в пользу хозяев. Панарин ассистировал Адаму Фоксу (20-я минута) и Винсенту Трочеку (22), также у победителей отличились Брэйден Шнайдер (18), К’Андре Миллер (45), Алексис Лафренье (49) и Крис Крайдер (55). У гостей шайбы забросили россияне Павел Бучневич (19) и Владимир Тарасенко (21), а также Джордан Кайру (32), которому ассистировал Иван Барбашев, и Райан О’Райли (33).

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил в матче 25 бросков из 29.

В другом матче дня хоккеисты «Филадельфии Флайерз» обыграли дома «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:3 (2:1, 1:0, 2:2). У хозяев голевой передачей отметился российский защитник Иван Проворов, а российский вратарь гостей Александр Георгиев сделал 29 сейвов.