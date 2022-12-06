Овечкин вышел на второе место по числу матчей в НХЛ среди россиян

Выездная встреча против «Эдмонтон Ойлерз», завершившаяся победой «Вашингтона» со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0), стала для Овечкина 1301-й в регулярных чемпионатах НХЛ, столько же провел за свою карьеру Гончар (1994−2015), выступавший за «Вашингтон», «Питтсбург Пингвинз», «Оттаву Сенаторз», «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс». Лидером по числу матчей в НХЛ среди россиян остается Алексей Ковалев (1316 игр).

В матче с «Эдмонтоном» Овечкин остался без результативных баллов, но его партнер по атаке Евгений Кузнецов отметился голевой передачей на Ти Джея Оши (37-я минута). Также у «Кэпиталз» шайбы забросили Ларс Эллер (28) и Ник Дауд (48). У хозяев отличились Бретт Кулак (22) и Коннор Макдэвид (36).