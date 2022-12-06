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08:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин вышел на второе место по числу матчей в НХЛ среди россиян

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на второе место по числу матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сравнявшись с также выступавшим за «Кэпиталз» Сергеем Гончаром.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Выездная встреча против «Эдмонтон Ойлерз», завершившаяся победой «Вашингтона» со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0), стала для Овечкина 1301-й в регулярных чемпионатах НХЛ, столько же провел за свою карьеру Гончар (1994−2015), выступавший за «Вашингтон», «Питтсбург Пингвинз», «Оттаву Сенаторз», «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс». Лидером по числу матчей в НХЛ среди россиян остается Алексей Ковалев (1316 игр).

В матче с «Эдмонтоном» Овечкин остался без результативных баллов, но его партнер по атаке Евгений Кузнецов отметился голевой передачей на Ти Джея Оши (37-я минута). Также у «Кэпиталз» шайбы забросили Ларс Эллер (28) и Ник Дауд (48). У хозяев отличились Бретт Кулак (22) и Коннор Макдэвид (36).

В другом матче дня «Калгари Флэймз» переиграл дома «Аризону Койотис» со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).

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