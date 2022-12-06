Дубль Михеева помог «Ванкуверу» одержать волевую победу над «Монреалем»

Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 7:6 (0:4, 2:0, 4:2, 1:0) в пользу хозяев. «Ванкувер» уступал 0:4 после первого периода, затем хоккеисты «косаток» забили пять голов подряд, но следом пропустили две шайбы, однако гол Кузьменко (59-я минута) перевел матч в овертайм. Михеев отличился на 39-й и 46-й минутах, Кузьменко ассистировал Конору Гарланду (37), победную шайбу забросил Элиас Петтерссон (61), еще у хозяев отличились Бо Хорват (45) и Джек Студничка (49).