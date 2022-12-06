Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Трактор
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Локомотив
Хоккей. НХЛ
06:30
Ванкувер
Монреаль
ОТ
76
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Аризона
32
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Вашингтон
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Вегас
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Сент-Луис
64
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Колорадо
53
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Ванкувер
Монреаль
ОТ
76
05:00
Калгари
Аризона
32
04:30
Эдмонтон
Вашингтон
23
03:00
Бостон
Вегас
Б
34
03:00
Рейнджерс
Сент-Луис
64
03:00
Филадельфия
Колорадо
53
5.12
Айлендерс
Чикаго
30
5.12
Баффало
Сан-Хосе
63
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Михеева помог «Ванкуверу» одержать волевую победу над «Монреалем»

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские форварды «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев и Андрей Кузьменко помогли своей команде одержать волевую победу в овертайме над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ванкувер
МонреальНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 7:6 (0:4, 2:0, 4:2, 1:0) в пользу хозяев. «Ванкувер» уступал 0:4 после первого периода, затем хоккеисты «косаток» забили пять голов подряд, но следом пропустили две шайбы, однако гол Кузьменко (59-я минута) перевел матч в овертайм. Михеев отличился на 39-й и 46-й минутах, Кузьменко ассистировал Конору Гарланду (37), победную шайбу забросил Элиас Петтерссон (61), еще у хозяев отличились Бо Хорват (45) и Джек Студничка (49).

У гостей голевой передачей на Кристиана Дворака (56) отметился российский форвард Евгений Дадонов, также у «Монреаля» шайбы забросили Коул Кофилд (8), Ник Судзуки (13), Шон Монахан (15), Майкл Пеццетта (17) и Джош Андерсон (58).

Михеев был признан второй звездой матча.

Читайте также
Ванкувер
7:6ОТ
0:4, 2:0, 4:2
Монреаль
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Польский футболист ответил на фразу Дзюбы про скотов
Ненавидела Россию и изменяла: где сейчас скандальная биатлонистка Коукалова
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь