22 сейва Василевского и голевая Кучерова не помогли «Тампе» одолеть «Детройт»

Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

За хозяев забивали Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. У победивших отличились Майкл Расмуссен, Йонатан Берггрен, Дэвид Перрон и Адам Эрни.

Примечательно, что российский защитник Михаил Сергачёв заработал показатель полезности «-1». Российский голкипер Андрей Василевский совершил 22 сейва. Никита Кучеров отметился одной голевой передачей, а Владислав Наместников очков не заработал.

В параллельном матче в Ньюарке «Нью-Джерси Дэвилз» сыграл с «Чикаго Блэкхоукс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:0.