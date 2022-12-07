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Монреаль
24
04:30
Даллас
Торонто
04
04:00
Виннипег
Флорида
52
03:30
Айлендерс
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09:22 (мск), источник: Чемпионат.com

22 сейва Василевского и голевая Кучерова не помогли «Тампе» одолеть «Детройт»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз».

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Источник: AP 2022

Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

За хозяев забивали Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. У победивших отличились Майкл Расмуссен, Йонатан Берггрен, Дэвид Перрон и Адам Эрни.

Примечательно, что российский защитник Михаил Сергачёв заработал показатель полезности «-1». Российский голкипер Андрей Василевский совершил 22 сейва. Никита Кучеров отметился одной голевой передачей, а Владислав Наместников очков не заработал.

В параллельном матче в Ньюарке «Нью-Джерси Дэвилз» сыграл с «Чикаго Блэкхоукс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

За хозяев отличились Даги Хэмилтон, Нико Хишир и Йеспер Братт.

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Тампа-Бэй
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0:0, 0:1, 2:3
Детройт
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