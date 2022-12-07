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Торонто
04
04:00
Виннипег
Флорида
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09:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Голевая передача Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс».

Питтсбург
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Источник: Reuters

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

За хозяев забивали Брайан Раст, Сидни Кросби (дубль) и Теодор Блюгерс. У гостей отличился Джонни Годро.

Примечательно, что российский нападающий команды победителей Евгений Малкин отметился одной голевой передачей. У гостей сыграли сразу три россиянина: Егор Чинахов, Кирилл Марченко и Владислав Гавриков очками не отметились. Марченко дебютировал в составе команды.

В параллельном матче в Оттаве «Оттава Сенаторз» сыграла с «Лос-Анджелес Кингз». Игра закончилась победой гостей со счётом 5:2.

За хозяев отличились Дрейк Батерсон и Тома Шабо. У гостей забивали Мэтт Рой, Майки Андерсон, Виктор Арвидссон (дважды) и Кевин Фиала.

Российский защитник проигравшей команды Никита Зайцев заработал коэффициент полезности «-1».

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Питтсбург
4:1
0:1, 3:0, 1:0
Коламбус
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