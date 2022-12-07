Выход на замену Бобровского не помог «Флориде» избежать поражения в матче с «Виннипегом»

Хоккей, НХЛ, Неделя 107.12.2022, 04:00 (МСК UTC+3)Canada Life Centre, 13426 зрителей
|Коннор Хеллибак
|Спенсер Найт(Сергей Бобровский, Сергей Бобровский)
|08:20
|Брэндон Монтур
|12:34
|Сэм Беннетт
|13:20
|Марк Шайфли(Пьер-Люк Дюбуа, Джош Моррисси)
|13:38
|Бренден Диллон
|14:11
|Картер Верхэге(Брэндон Монтур, Мэттью Ткачак)
|14:28
|Кайл Коннор(Бренден Диллон, Пьер-Люк Дюбуа)
|17:03
|Мэттью Ткачак
|21:43
|Кайл Коннор(Пьер-Люк Дюбуа)
|28:50
|Нил Пионк
|28:50
|Ник Казинс
|31:25
|Джош Махура
|33:23
|Марк Шайфли(Нэйт Шмидт, Кайл Коннор)
|33:59
|Дилан Самберг
|38:55
|Джош Моррисси
|42:38
|Майкл Эйссимонт
|49:02
|Зак Дэлпи(Крис Тирни, Мэтт Кирстед)
|56:59
|Адам Лаури(Дилан Самберг)
Марк Шайфли (Виннипег), Кайл Коннор (Виннипег), Пьер-Люк Дюбуа (Виннипег)
|13
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0