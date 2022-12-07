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09:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Выход на замену Бобровского не помог «Флориде» избежать поражения в матче с «Виннипегом»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Виннипег Джетс» принимал «Флориду Пантерз».

Виннипег
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Источник: Reuters

Победу в игре одержали хозяева со счётом 5:2.

На 14-й минуте Марк Шайфли открыл счёт в матче. Но через минуту Картер Вераге сравнял. Ещё через минуту за хозяев отличился Кайл Коннор.

На 22-й минуте укрепил преимущество хозяев всё тот же Коннор. А на 34-й минуте забил и Марк Шайфли.

На 50-й минуте одну шайбу отыграл Зак Далпе. А на 57-й минуте Адам Лаури установил итоговый счёт на табло.

В начале второго периода на льду появился Сергей Бобровский. Ему удалось совершить 15 сейвов. Он сменил американца Спенсера Найта на 22-й минуте.

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Виннипег
5:2
2:1, 2:0, 1:1
Флорида
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