Выход на замену Бобровского не помог «Флориде» избежать поражения в матче с «Виннипегом»

Победу в игре одержали хозяева со счётом 5:2.

На 14-й минуте Марк Шайфли открыл счёт в матче. Но через минуту Картер Вераге сравнял. Ещё через минуту за хозяев отличился Кайл Коннор.

На 22-й минуте укрепил преимущество хозяев всё тот же Коннор. А на 34-й минуте забил и Марк Шайфли.

На 50-й минуте одну шайбу отыграл Зак Далпе. А на 57-й минуте Адам Лаури установил итоговый счёт на табло.