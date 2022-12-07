Лучший бомбардир «Колорадо» в сезоне НХЛ пропустит месяц из-за травмы
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Нэтан Маккиннон выбыл из строя на четыре недели из-за травмы верхней части тела, сообщается на сайте НХЛ.
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Нэтан Маккиннон выбыл из строя на четыре недели из-за травмы верхней части тела, сообщается на сайте НХЛ.
Маккиннон получил травму в понедельник в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (3:5). Он попал под силовой прием форварда «Флайерз» Скотта Лотона, после чего был вынужден покинуть лед.
В лазарете «Колорадо» уже находятся нападающие Арттури Лехконен, Жан-Люк Фуди, Валерий Ничушкин, Эван Родригес, Шейн Бауэрс, а также защитники Джош Мэнсон, Боуэн Байрэм и Кертис Макдермид. Форварды «Эвеланш» Габриэль Ландеског и Даррен Хелм еще не играли в этом сезоне после проведенных в межсезонье операций.
Маккиннон, в активе которого 34 очка (8 шайб + 26 голевых передач), является лучшим бомбардиром «Эвеланш» в текущем сезоне НХЛ. «Колорадо» занимает четвертое место в Центральном дивизионе.