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Торонто
04
04:00
Виннипег
Флорида
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11:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лучший бомбардир «Колорадо» в сезоне НХЛ пропустит месяц из-за травмы

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Нэтан Маккиннон выбыл из строя на четыре недели из-за травмы верхней части тела, сообщается на сайте НХЛ.

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Источник: Reuters

Маккиннон получил травму в понедельник в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (3:5). Он попал под силовой прием форварда «Флайерз» Скотта Лотона, после чего был вынужден покинуть лед.

В лазарете «Колорадо» уже находятся нападающие Арттури Лехконен, Жан-Люк Фуди, Валерий Ничушкин, Эван Родригес, Шейн Бауэрс, а также защитники Джош Мэнсон, Боуэн Байрэм и Кертис Макдермид. Форварды «Эвеланш» Габриэль Ландеског и Даррен Хелм еще не играли в этом сезоне после проведенных в межсезонье операций.

Маккиннон, в активе которого 34 очка (8 шайб + 26 голевых передач), является лучшим бомбардиром «Эвеланш» в текущем сезоне НХЛ. «Колорадо» занимает четвертое место в Центральном дивизионе.

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5:3
2:1, 1:0, 2:2
Колорадо
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