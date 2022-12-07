Лучший бомбардир «Колорадо» в сезоне НХЛ пропустит месяц из-за травмы

Маккиннон получил травму в понедельник в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (3:5). Он попал под силовой прием форварда «Флайерз» Скотта Лотона, после чего был вынужден покинуть лед.

В лазарете «Колорадо» уже находятся нападающие Арттури Лехконен, Жан-Люк Фуди, Валерий Ничушкин, Эван Родригес, Шейн Бауэрс, а также защитники Джош Мэнсон, Боуэн Байрэм и Кертис Макдермид. Форварды «Эвеланш» Габриэль Ландеског и Даррен Хелм еще не играли в этом сезоне после проведенных в межсезонье операций.