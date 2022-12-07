Овечкин проваливает сезон? Россиянин не побьет рекорд Гретцки

«А где же Александр Овечкин? А что с его “Вашингтоном”?». Такие вопросы могут возникнуть у любого, кто прямо сейчас откроет турнирную таблицу НХЛ. Или посмотрит на список лучших бомбардиров сезона.

«Кэпиталз» не входят даже в топ-10 Восточной конференции. Шансы недавних обладателей Кубка Стэнли на выход в плей-офф очень скромные. В гонке снайперов девятикратный обладатель «Морис Ришар Трофи» Овечкин идет лишь 20-м, уступая лидеру Джейсону Робертсону уже 10 шайб. Среди лучших по очкам Ови делит места с 46-го по 51-е. Всего год назад по ходу чемпионата он шел на первой строчке по этому показателю.

По броскам в створ капитан «Вашингтона» только девятый. Чем Александр выделяется, так это показателем полезности. Увы, со знаком минус — у него уже «-14».

Овечкин приближается к рекорду Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах (894), но уже медленнее. Последний раз так слабо Ови начинал сезон-2016/17, где в регулярном чемпионате забросил 33 шайбы. Худший результат за всю карьеру. Рядом с 31-летним Овечкиным были здоровый Никлас Бэкстрем и сверхмотивированный Евгений Кузнецов. «Кэпиталз» же рулил расчетливый стратег Барри Троц, а не Питер Лавиолетт.

Сейчас сезон для Овечкина складывается непросто, но паниковать рано. Провал «Вашингтона» не связан с относительно низкой результативностью капитана. В первой трети «регулярки» у «Кэпиталз» не было ни одного матча, в котором бы команда сыграли в оптимальном составе. Лидеры — Ти Джей Оши, Дмитрий Орлов, Никлас Бэкстрем, Том Уилсон, Джон Карлсон — лечат травмы. А те, на кого делается ставка, не готовы.

Особенно ситуация сказывается на обороне, которая допускает много ошибок. Это один из факторов отрицательного показателя полезности у Овечкина. А еще он выходит на лед на последних минутах, когда команда снимает вратаря и пытается отыграться вшестером. Иногда это приносит успех, но чаще «Вашингтон» пропускает, а Ови получает незаслуженный минус.

Постепенно список травмированных пустеет. Когда к Овечкину присоединятся Орлов и Уилсон, «Вашингтон» станет сильнее. Нужно немного потерпеть и постараться не отпустить других претендентов на плей-офф далеко.

Травмы партнеров — только одна из причин невысокой результативности Овечкина. Кузнецов пока не стал полноценной заменой шведу Бэкстрему, который мог с завязанными глазами найти пасом Ови. Третий игрок в звене тоже часто меняется, что отрицательно влияет на сыгранность. Вот и приходится Овечкину многое делать самому. Совершать проходы от ворот до ворот так легко, как в 2005-м, не получается.

Его офис работает исправно. Если бы Александру чуть больше везло, он бы выбил привычные к декабрю 20 голов. Несколько раз форвард промахнулся по пустым воротам, уже пять раз бросил в штангу и еще дважды — в перекладину. Моменты у него есть. Еще важнее, что у Овечкина нет проблем с «физикой».

Эксперты каждый сезон говорят, что с возрастом нападающему будет сложнее выдерживать темп игры в НХЛ, а он все так же проводит на льду больше 20 минут, прессингует соперников силовыми приемами, блокирует броски и помогает обороне. Овечкин не просто отбывает номер на площадке, думая о голах, а страхует партнеров в безнадежных ситуациях. Посмотрите, как он побежал за одним из самых быстрых игроков НХЛ Коннором Макдэвидом. И ведь догнал!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OLBKZiYX2eE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вернуть «Морис Ришар» в этом сезоне Овечкину будет сложно, как и выбить 10-й голевой полтинник. Однако до отметки в 40 шайб он способен добраться. Достаточно идти по графику полгола за матч. Да и требовать от него большего, наверное, неправильно. За всю историю НХЛ лишь Горди Хоу и Джонни Бьюсик в возрасте Овечкина забросили 40 шайб за сезон. Тогда, в конце 60-х — начале 70-х, конкуренция в лиге и ее уровень были совсем другими.

Что до гонки за рекордом Гретцки, Овечкин по-прежнему ее фаворит. До начала регулярки-2022/23 отставание россиянина от великого канадца составляло 114 шайб. Александру в каждом из четырех сезонов, остающихся по контракту с «Вашингтоном», нужно забивать в среднем 28,5 гола. Почти половину нормы на текущий сезон Овечкин выполнил к началу декабря, а впереди еще более 50 матчей.

Автор: Вадим Кузнецов