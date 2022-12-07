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06:00
Сиэтл
Монреаль
24
04:30
Даллас
Торонто
04
04:00
Виннипег
Флорида
52
03:30
Айлендерс
Сент-Луис
47
03:00
Нью-Джерси
Чикаго
30
03:00
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13:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Квартиру играющего в США российского хоккеиста обокрали в Москве

Квартиру российского хоккеиста Никиты Сошникова обокрали в центре Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

АйлендерсНХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как стало известно источнику, в квартире спортсмена, выступающего за клуб Американской хоккейной лиги «Бриджпорт Айлендерс», проживала женщина по имени Катерина. Она оставила ключ охранникам дома, чтобы те передали риелторам, чем и воспользовались преступники. Злоумышленники украли два конверта, в которых находилось 1700 долларов и 2000 евро.

В сентябре 29-летний Сошников заключил соглашение на один год с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс». В составе команды он провел три встречи, однако результативными действиями не отметился. После этого россиянина отправили в «Бриджпорт Айлендерс», который является фарм-клубом «Айлендерс».

Ранее сообщалось, что лидеру сборной Англии по футболу Рахиму Стерлингу пришлось уехать с чемпионата мира 2022 года в Катаре из-за ограбления дома. Отмечалось, что вооруженное нападение произошло, когда дети и девушка игрока находились дома. Преступники украли часы на сумму около 300 тысяч фунтов стерлингов.

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