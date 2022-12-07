Квартиру играющего в США российского хоккеиста обокрали в Москве

Как стало известно источнику, в квартире спортсмена, выступающего за клуб Американской хоккейной лиги «Бриджпорт Айлендерс», проживала женщина по имени Катерина. Она оставила ключ охранникам дома, чтобы те передали риелторам, чем и воспользовались преступники. Злоумышленники украли два конверта, в которых находилось 1700 долларов и 2000 евро.

В сентябре 29-летний Сошников заключил соглашение на один год с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс». В составе команды он провел три встречи, однако результативными действиями не отметился. После этого россиянина отправили в «Бриджпорт Айлендерс», который является фарм-клубом «Айлендерс».